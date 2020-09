Política Assembleia Legislativa do Rio aprova o prosseguimento do processo de impeachment de Wilson Witzel

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Wilson Witzel foi afastado do cargo pelo STJ Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Wilson Witzel foi afastado do cargo pelo STJ. (Foto: Marcelo Camargo/ABr) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Comissão Especial de Impeachment da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou, por unanimidade, o prosseguimento do processo de impeachment do governador Wilson Witzel (PSC). O placar final foi de 24 a 0. Um deputado não votou por estar com Covid-19.

O deputado Rodrigo Bacelar (SDD) leu as 77 páginas do seu relatório por pouco mais de duas horas, na presença dos 24 dos 25 parlamentares que formam a comissão.

Em seguida, os deputados discursaram sobre o relatório e, ao final, deram os seus votos. O deputado Leo Vieira, do PSC, mesmo partido do governador afastado, também votou a favor do documento.

Após a aprovação do relatório pela comissão especial, o processo será analisado em plenário na semana que vem. Nesta sexta-feira (18), o Diário Oficial do Estado publicará o resultado da votação do relatório.

O relator listou uma série de denúncias contra o governador, afastado pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) no dia 28 de agosto, após a Operação Tris In Idem, que investiga desvios de recursos da área da saúde em contratos emergenciais.

Witzel e outras oito pessoas, incluindo a primeira-dama Helena Witzel, também foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República por corrupção.

Cerca de uma hora após o encerramento da sessão, o governador afastado fez uma publicação nas redes sociais. “Recebo com respeito e tranquilidade a decisão da comissão da Alerj. Além da defesa por escrito, antes da votação em plenário faria a minha defesa presencial, demonstrando que não cometi crime de responsabilidade. Tenho confiança em um julgamento justo”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política