Rio Grande do Sul Secretaria da Saúde e UFRGS firmam novo convênio para a realização de diagnóstico da Covid-19

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2020

Atualmente, a capacidade da universidade é de até 500 testes por dia Foto: Divulgação/SES

A Secretaria Estadual da Saúde assinou um novo convênio com a UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) para a realização de 30 mil exames RT-PCR, de biologia molecular, para o diagnóstico da Covid-19.

Atualmente, a capacidade da universidade é de até 500 testes por dia. O acordo prevê ainda o valor de R$ 3,6 milhões em recursos para a aquisição de insumos.

Desde abril, a instituição é parceira da secretaria na realização desses testes, que são feitos também pelo Laboratório Central do Estado e outras universidades gaúchas. O convênio tem o apoio do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do RS.

