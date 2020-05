Política Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro decreta luto de três dias após morte de deputado por coronavírus

Por Redação O Sul | 20 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Gil Vianna tinha 54 anos e estava internado há oito dias Foto: Reprodução/Facebook Gil Vianna tinha 54 anos e estava internado há oito dias. (Foto: Reprodução/ Facebook) Foto: Reprodução/Facebook

O deputado estadual fluminense Gil Vianna (PSL) morreu por complicações decorrentes de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Ele tinha 54 anos e estava internado há oito dias em um hospital particular de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense.

A Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) decretou luto, com a suspensão das atividades parlamentares por três dias. De acordo com a Alerj, Vianna estava em seu primeiro mandato como deputado estadual, tendo sido eleito em 2018 com 28.636 votos. Policial militar reformado, iniciou carreira política há 12 anos, como vereador em Campos.

O deputado começou a ter os primeiros sintomas da doença no início deste mês, no Rio de Janeiro. Lá, fez o exame, que confirmou o novo coronavírus. Ele foi internado inicialmente em um leito clínico, mas teve uma piora no quadro e precisou ir para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na última semana.

Em todo o Estado do Rio de Janeiro, já foram confirmadas mortes de 3.079 pessoas. Na terça-feira (19), a Alerj havia decidido não autorizar um lockdown (bloqueio total) das atividades não essenciais no estado, com 55 votos dos 70 deputados.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política