Por Redação O Sul | 19 de junho de 2023

Serão devolvidos R$ 2 milhões para a aquisição de cestas básicas, cobertores, materiais de construção e demais itens necessários

Com o propósito de auxiliar os gaúchos afetados pelo ciclone que passou pelo Rio Grande do Sul no fim da semana passada, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Vilmar Zanchin, anunciou ao governador Eduardo Leite e ao vice-governador Gabriel Souza que está antecipando ao Executivo a devolução de parte do duodécimo.

O anúncio foi realizado em reunião no Centro Administrativo Fernando Ferrari, na tarde desta segunda-feira (19), e contou com a presença dos deputados Delegada Nadine, Joel Vilhelm e Patricia Alba, além do chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, Cel. Luciano Chaves Boeira.

Serão devolvidos R$ 2 milhões para a aquisição de cestas básicas, cobertores, materiais de construção e demais itens necessários para a população atingida pelo ciclone.

Já na manhã desta terça-feira (20), será efetuada uma entrega de cestas básicas e colchões arrecadados pela Assembleia Legislativa.

“O momento é de união e apoio humanitário às famílias. Desde a sexta-feira estamos mobilizados para arrecadar donativos e hoje estamos alcançando o valor financeiro que temos disponibilidade”, pontua Zanchin.

No último sábado, o presidente da Assembleia sobrevoou as áreas mais devastadas pelo ciclone e acompanhou os trabalhos realizados pelo governo do Estado no resgate de moradores e na busca por desaparecidos.

2023-06-19