Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra 14 mortes após temporais

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Equipe do Corpo de Bombeiros faz buscas por desaparecidos em Caraá. Foto: Divulgação Equipe do Corpo de Bombeiros faz buscas por desaparecidos em Caraá. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Subiu para 14 o número de pessoas que morreram por conta da passagem de um ciclone extratropical que causou severos transtornos no Rio Grande do Sul entre a quinta (15) e a sexta-feira (16). A atualização do número de mortos foi dada na tarde desta segunda-feira (19) pela Defesa Civil.

De acordo com a Defesa Civil, três mortes foram registradas em Maquiné, duas em São Leopoldo, uma em Esteio, uma em Novo Hamburgo, uma em Gravataí, quatro em Caraá, uma em Bom Princípio e uma em São Sebastião do Caí. Uma pessoa está desaparecida em Caraá, no Litoral Norte. O município de 8 mil habitantes é um dos mais afetados no Estado.

Recursos aos atingidos

O governador Eduardo Leite anunciou o repasse de R$ 1,1 milhão para cinco municípios atingidos (Dom Pedro de Alcântara, Itati, Maquiné, Morrinhos do Sul e Três Forquilhas) pelo ciclone extratropical. Os valores serão destinados para minimizar os impactos do fenômeno.

Destinação dos recursos

Dom Pedro de Alcântara – R$ 232.900

Itati – R$ 215.897

Maquiné – R$ 256.000

Morrinhos do Sul – R$ 232.900

Três Forquilhas – R$ 218.900

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/rio-grande-do-sul-registra-14-mortes-apos-temporais-no-rio-grande-do-sul/

Rio Grande do Sul registra 14 mortes após temporais

2023-06-19