Por Redação O Sul | 24 de março de 2025

O encontro acontece no dia 4 de abril, a partir das 14h30. Foto: Divulgação/ALRS O encontro acontece no dia 4 de abril, a partir das 14h30. (Foto: Divulgação/ALRS) Foto: Divulgação/ALRS

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (ALRS) será palco da palestra “Proteção à privacidade e aos dados pessoais” no próximo dia 4 de abril, a partir das 14h30. O evento ficará a cargo do Fórum Latino Americano de Defesa do Consumidor (FEDC) com o apoio da Comissão Mista Permanente de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e Participação legislativa Popular da ALRS.

O encontro acontecerá no Plenarinho da Casa, localizado no 3º andar, em Porto Alegre, com apresentação e discussão dos palestrantes Mário Ângelo Frota, professor da Universidade de Coimbra e Expoente Autoridade Europeia na Defesa do Consumidor e Cláudia Lima Marques, professora titular e diretora da Faculdade de Direito da UFRGS, escritora e presidente da International Association Of Consumer Law – IACL Bégica.

A proteção à privacidade e aos dados pessoais é um tema cada vez mais relevante na sociedade atual, especialmente com o crescimento da digitalização e da coleta de informações pessoais.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo e-mail: aasantini@terra.com.br ou no celular (51) 99123-5981. A ALRS fica localizada na praça Marechal Deodoro, 101 – Centro Histórico de Porto Alegre.

