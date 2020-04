Porto Alegre Assembleia Legislativa reconhece estado de calamidade pública em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2020

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul reconheceu o estado de calamidade pública em Porto Alegre devido à pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

O reconhecimento garante ao município a flexibilização em prazos e limites de gastos para o exercício financeiro.

“É mais um apoio para superarmos os reflexos do coronavírus. Nossas equipes oferecem máxima dedicação para conter a propagação na Capital, com base em evidências científicas e com o foco em salvar vidas e amenizar o sofrimento dos mais vulneráveis”, afirmou o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Porto Alegre concentra a maioria dos casos de Covid-19 e de mortes provocadas pela doença no Rio Grande do Sul.

Os dados atualizados da pandemia no Estado podem ser acessados em http://ti.saude.rs.gov.br/covid19

