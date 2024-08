Acontece Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul homenageia a ABPA durante a Expointer 2024

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











A ABPA representa os interesses da cadeia produtiva dos respectivos setores e zela pela qualidade dos itens que chegam ao consumidor Foto: Rodrigo Rodrigues A ABPA representa os interesses da cadeia produtiva dos respectivos setores e zela pela qualidade dos itens que chegam ao consumidor. (Foto: Rodrigo Rodrigues) Foto: Rodrigo Rodrigues

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nessa segunda-feira (26), o presidente do Parlamento gaúcho, deputado Adolfo Brito (PP), entregou a Medalha da 56ª Legislatura à Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. O ato ocorreu na Casa da Assembleia Legislativa do RS na Expointer, localizada no Parque Assis Brasil, em Esteio. O presidente-executivo da entidade, Ricardo Santin, e o presidente do Conselho, Francisco Turra – ex-deputado e ex-ministro da Agricultura – , receberam a honraria a partir de uma proposição do chefe do Legislativo.

A ABPA, organização institucional da avicultura e da suinocultura do Brasil, representa os interesses da cadeia produtiva dos respectivos setores e zela pela qualidade dos itens que chegam ao consumidor. A associação também promove conversações acerca da abertura de novos mercados, bem como pela sanidade nas propriedades rurais.

“Trabalhamos com a diretoria da ABPA desde os tempos de presidência da Comissão de Agricultura da Assembleia, procurando atender demandas do setor, essenciais para tantos e tantos produtores de nosso Estado. Esta é uma homenagem de todos os 55 parlamentares”, classificou o presidente Brito, ao destacar os êxitos da direção durante sua explanação.

Em 2023, a produção de carne de frango brasileira totalizou 14,8 milhões de toneladas, das quais 5,1 milhões de toneladas foram exportadas. O consumo per capita chega a 45 quilos. A proteína suína responde por um total de 5,1 milhões de toneladas, com 1,2 milhão de toneladas em vendas ao exterior – consumo per capita de 18 quilos.

“São 50 mil pequenas famílias de produtores no Brasil. Olhem os números na área de Ovos, por exemplo: são produzidas 1.350 unidades por segundo no Brasil. De cada 10 aves comercializadas no mundo, quatro são aqui do país”, argumentou Santin, ao mencionar a produção do segmento da avicultura – quantidade alcançada de 52 bilhões de unidades de ovos no ano de 2023.

Francisco Turra reforçou os aspectos relacionados ao zelo sanitário exercido pelo grupo laureado nesta segunda-feira. “Temos cuidado com a sanidade, um trabalho sério de prevenção feito pela ABPA. Quantos desafios, internos e externos, nestes anos, como quando abrimos o mercado da China”, recordou Turra, que liderou a ABPA entre 2014 e 2020.

Os secretários estaduais da Agricultura, Clair Kuhn – que representou o governador Eduardo Leite -, e do Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, participaram do ato. Os deputados Frederico Antunes (PP), líder do Governo, Guilherme Pasin (PP), Marcus Vinícius (PP), Capitão Martim (Republicanos), Felipe Camozzatto (NOVO) e Vilmar Zanchin (MDB) também prestigiaram a cerimônia, bem como o deputado federal Marcel Van Hattem (NOVO), o defensor público-geral do Estado Nilton Leonel Arnecke Maria, o presidente emérito do Progressistas, Celso Bernardi, e o presidente da FAMURS, Marcelo Arruda.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/assembleia-rs-homenageia-abpa-expointer/

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul homenageia a ABPA durante a Expointer 2024

2024-08-26