Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2024

Lideranças dos setores automotivo e do transporte estiveram reunidas, nesta segunda-feira (26), na Casa da Rede Pampa na Expointer. Foto: Thales Silva/Especial O Sul Lideranças dos setores automotivo e do transporte estiveram reunidas, nesta segunda-feira na Casa da Rede Pampa na Expointer. (Foto: O Sul) Foto: Thales Silva/Especial O Sul

Quem acompanhou de perto a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul ainda tem vivo na memória as imagens de carros submersos nos pátios de empresas e montadoras. Um golpe duro sofrido pelo setor automotivo, que, invertendo as expectativas, conseguiu se reinventar e chega à 47ª Expointer celebrando recordes históricos de vendas e participação na feira.

O mês de julho deste ano foi o melhor em vendas dos últimos 10 anos, na comparação com o mesmo mês em anos anteriores, de acordo com o presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado do Rio Grande do Sul (Sincodiv-RS), Jefferson Fürstenau. Uma tendência de nível nacional, que foi refletida no estado, mesmo com todos os desafios enfrentados pelos gaúchos.

“Fomos o setor que se recuperou mais rápido impulsionado pelas indenizações das seguradoras. Estamos com uma expectativa de recorde de vendas aqui na Expointer. As montadoras apostaram na feira, criaram condições específicas para o evento. Estamos otimistas”, comenta Fürstenau, que também é diretor-presidente da Kia Sun Motors.

A área automotiva da feira está 100% completa. A aposta do presidente do Sincodiv-RS é na venda de veículos utilitários e 4×4. “Até faltou espaço, estamos em peso. Para quem não sabia se teríamos Expointer ou não neste ano, tem sido uma movimentação extremamente positiva do setor”, reforça.

Mesmo com os momentos complicados do primeiro semestre, o setor comemora um aumento de 11% nas vendas, no acumulado de janeiro a julho deste ano, em comparação com o exato período no ano passado. A expectativa da categoria é fechar 2024 com esse percentual acima dos 10%.

Os dados foram apresentados em almoço na Casa da Rede Pampa na Expointer, nesta segunda-feira (26). Também estiveram presentes o Secretário de Logística e Transportes do Estado, Juvir Costella, lideranças do Detran e de outras entidades do setor automotivo, além do presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, e do vice-presidente, Paulo Sérgio Pinto.

A Expointer segue até 1º de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Os ingressos custam R$ 18 para pedestres, com meia-entrada (R$ 9) para pessoas acima de 60 anos, estudantes munidos de carteira oficial e pessoas com deficiência. Crianças de até seis anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, não pagam.

2024-08-26