Expointer Receitas com produtos regionais são destaques da Cozinha Show na Expointer

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2024

Foto: João Pedro Rodrigues/Ascom Expointer

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Trufa de butiá, torta de abóbora com cachaça, picolé de doce de leite com café são alguns dos preparos realizados pela Cozinha Show, atividade da 47ª Expointer que apresenta ao público receitas com produtos vendidos no Pavilhão da Agricultura Familiar.

As apresentações ocorrem todos os dias, às 11h, às 12h, às 14h e às 15h, no pavilhão. Não é necessário se inscrever para acompanhar – basta se acomodar em um dos bancos em frente ao estande da Cozinha Show. O menu é composto por dez receitas simples, cinco doces e cinco salgadas, que são apresentadas alternadamente. Ao final da aula, é possível degustar o resultado.

Ao inserir os produtos regionais vendidos no pavilhão, a equipe busca o aproveitamento dos alimentos da época, a segurança alimentar, a geração de renda e o desenvolvimento regional. Essa é uma forma de valorizar o trabalho das famílias que, na maioria dos casos, têm na agroindústria o seu sustento.

“Essa iniciativa se torna ainda mais importante nesse momento de recuperação do Rio Grande do Sul. Muitas famílias foram impactadas pelas enchentes, e a Expointer é uma chance para que possam se reerguer”, explicou a extensionista rural e nutricionista Leila Ghizzoni, coordenadora do projeto.

A Cozinha Show, promovida pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, fez sua primeira apresentação na Expointer em 2019. O projeto passa também por outras feiras do Estado, sempre despertando a curiosidade do público.

“A gente sempre busca fazer uma receita rapidinha, de poucos minutos. Muitas vezes a pessoa está circulando, vê e para”, comentou Leila, que trabalha com as colegas Adriana Conzatti e Mariana Silva Camargo.

“O que achei mais interessante é que usam ingredientes daqui. Além de serem ótimos, é uma forma de apoiar as pessoas que perderam tudo”, complementou a guia de turismo, Andressa Berlato.

Serviço

– O que é: apresentação de receitas feitas com produtos regionais;

– Onde: Pavilhão da Agricultura Familiar;

– Quando: diariamente, às 11h, às 12h, às 14h e às 15h;

– Receitas:

– Risoto de butiá com salame;

– Torta de abóbora com cachaça;

– Rocambole de abobrinha, copa e tomate seco;

– Quiche de bacon;

– Almôndega de linguiça;

– Picolé de doce de leite com café;

– Semifredo de cachaça com mel;

– Brownie de nozes e crisps de bacon;

– Trufa de butiá;

– Cheesecake de ricota com pêssegos ao vinho.

