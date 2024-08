Expointer Regulamentação de cigarros eletrônicos estará em debate no Fórum Tabaco – Desafios e oportunidades no Brasil

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2024

Evento, organizado pela Associação Brasileira da Indústria do Fumo (Abifumo), ocorrerá nesta quarta-feira (28), no auditório da Casa da Rede Pampa na Expointer. Foto: Reprodução Evento, organizado pela Associação Brasileira da Indústria do Fumo (Abifumo), ocorrerá nesta quarta-feira (28), no auditório da Casa da Rede Pampa, na Expointer. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Para debater o futuro da indústria do fumo no Brasil, estarão reunidos os principais líderes do setor, nesta quarta-feira (28), para o Fórum Tabaco – Desafios e oportunidades no Brasil. Dentre os assuntos, a regulamentação do uso e a comercialização dos cigarros eletrônicos no Brasil deverá ser ponto central das discussões. O evento, organizado pela Associação Brasileira da Indústria do Fumo (Abifumo), ocorrerá no auditório da Casa da Rede Pampa, na Expointer, a partir das 9h.

No início deste mês, 38 entidades de diversos setores lançaram um manifesto pedindo urgência na regulamentação do consumo desses produtos no país. Mesmo proibidos pela Anvisa, os cigarros eletrônicos são consumidos por milhares de adultos no Brasil, segundo pesquisas divulgadas por entidades de controle do tabaco. Um mercado que cresceu 600% entre 2018 e 2023, à margem da lei, e que hoje é refém de produtos piratas, sem nenhum controle de qualidade e segurança.

A escolha de proibir o uso também vai na contramão de mais de 100 países no mundo que já fazem a comercialização formal dos produtos. Com a regulamentação é possível controlar sabores e desenhos chamativos que atraem crianças e adolescentes, colocar limites nos níveis de nicotina, além de criar responsabilidade para os fabricantes com garantias de origem dos produtos.

A abertura do Fórum contará com a presença do vice-governador do Estado, Gabriel Souza, com o presidente da Assembleia Legislativa do RS, Adolfo Brito, com o presidente do Sistema Farsul, Gedeão Pereira, e com o presidente do Sistema Fiergs e presidente do Simers, Cláudio Bier. A apresentação do evento ficará a cargo da comunicadora da TV Pampa, Gabriela Markus.

O primeiro painel do evento foi nomeado “DEF’s: Brasil na contramão do mundo”. Nele estarão presentes o presidente da Abifumo, Edimilson Alves, a diretora da Anvisa 2017/2020, Alessandra Bastos, o secretário da Agricultura do RS, Clair Kuhn, o secretário do Turismo do RS, Ronaldo Santini, o Presidente da Fetag, Carlos Joel da Silva, o senador Luis Carlos Heinze, e os deputados federais, Alceu Moreira e Heitor José Schuch.

Já o segundo painel, nomeado “Novas tecnologias, novas oportunidades”, contará com a presença de Marcilio Drescher, Presidente da Afubra, Iro Schünke, Presidente do Sinditabaco, Ernani Polo, Secretário de Desenvolvimento Econômico do RS, Pedro Westphalen, deputado federal, Marcus Vinicius, Elton Weber e Edivilson Brum, deputados estaduais, e Giovani Weber, produtor rural.

Importância do setor no Brasil

O setor do tabaco no Brasil é responsável por uma significativa contribuição à economia, gerando empregos e exportações que impactam diretamente no desenvolvimento de várias regiões. No entanto, a categoria também enfrenta desafios complexos, especialmente em relação à saúde pública e ao consumo consciente.

Hoje, mais do que nunca, é essencial discutir as perspectivas para o futuro desse setor, levando em conta tanto as oportunidades quanto os desafios que se apresentam. A regulamentação do cigarro eletrônico no Brasil é fundamental para assegurar a saúde da população e o desenvolvimento sustentável.

As inscrições para o Fórum Tabaco – Desafios e oportunidades no Brasil são gratuitas pelo Site e se encerram nesta terça-feira (27). O evento terá transmissão ao vivo pelo Youtube da Rede Pampa.

2024-08-26