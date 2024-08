Expointer Área plantada de arroz na Safra 2024/2025 deve ter crescimento de 5,3% no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2024

De acordo com o levantamento, o Rio Grande do Sul vai semear 948.356 hectares. Foto: Cleiton Ramão/Irga De acordo com o levantamento, o Rio Grande do Sul vai semear 948.356 hectares. (Foto: Cleiton Ramão/Irga) Foto: Cleiton Ramão/Irga

O Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) apresentou, na tarde desta segunda-feira (26), Dia do Arroz, a projeção para a safra 2024/2025. De acordo com o levantamento, o Rio Grande do Sul vai semear 948.356 hectares. A próxima safra deve registrar um crescimento de 5,3% em relação à safra passada, na qual foram plantados 900.203 hectares. Serão 48 mil hectares a mais, com destaque para as regionais da Planície Costeira Interna, com aumento de 8,2% (mais 10.907 hectares) e da Zona Sul, com elevação de 7,5% (mais 11.668 hectares).

A Planície Costeira Externa será a única que registrará uma redução na área plantada (menos 600 hectares), o que representa 0,6% a menos em relação à safra anterior. A Campanha terá 785 hectares a mais (mais 0,6%). Já na Fronteira Oeste serão 17.640 hectares a mais (mais 6,7%) e, na Central, 7.753 hectares (mais 6,5%).

As informações foram divulgadas na Casa do Irga na 47ª Expointer, durante coletiva de imprensa com a participação do secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Clair Kuhn, do secretário-adjunto de Desenvolvimento Rural, Lindomar Moraes, do presidente da Irga, Rodrigo Machado, e da diretora-técnica, Flávia Tomita, que apresentou os dados.

Machado destacou a importância do levantamento e do trabalho da equipe técnica. “Nosso trabalho, a partir desses dados, é estar ao lado do produtor para ajudá-lo a superar os desafios dessa nova safra”, comentou.

Kuhn disse que é hora de seguir em frente. “Recursos são fundamentais neste processo de reconstrução, mas não é apenas isso. A secretaria e o IRGA estão À disposição para ajudar. O produtor necessita de assistência técnica, especialmente do Irga, da Emater e do conjunto das instituições”, acrescentou.

Também participaram da coletiva o conselheiro do Irga, Fernando Rechsteiner, o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, Alexandre Velho, e o presidente da Câmara Setorial do Arroz do Ministério da Agricultura, Henrique Dornelles.

Soja em terras baixas

Em relação ao cultivo de soja em várzeas no RS, o levantamento do Irga indica 403.941 hectares plantados, uma redução de 4,3% (menos 18.269 hectares) em comparação com a safra passada. As duas únicas regionais a registrarem crescimento são a Central, com aumento de 110% (mais 25.714 hectares) e a Campanha, com 16,7% (mais 14.681 hectares). A maior redução ocorre na Fronteira Oeste, com menos 20.278 hectares plantados (menos 40,5%).

Safra 2023/2024

Na coletiva, a diretora técnica do Irga também apresentou os dados finais da safra gaúcha de arroz 2023/2024. Foram produzidas 7.198.527 toneladas em 900.203 hectares plantados. A produtividade média no Estado atingiu 8.387 quilos por hectare. A área perdida ficou em 46.991 hectares (5,22% da área total).

