Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2024

O stand do Senar na feira conta com técnicos disponíveis para fornecer orientações e esclarecer dúvidas sobre os produtos e serviços da entidade. Foto: Reprodução/Senar O stand do Senar na feira conta com técnicos disponíveis para fornecer orientações e esclarecer dúvidas sobre os produtos e serviços da entidade. (Foto: Reprodução/Senar) Foto: Reprodução/Senar

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Rio Grande do Sul (Senar-RS) traz para a 47ª Expointer uma série de palestras técnicas destinadas à disseminação de novas tecnologias e aumento de produtividade e rentabilidade no agronegócio. O evento, chamado de Talk Agro, ocorre diariamente no auditório do Centro de Formação Profissional Rural da Casa do Senar, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Além do atendimento institucional, na Expointer deste ano, o Senar-RS pensou em uma programação voltada ao suporte técnico dos agricultores após as chuvas de maio, para tornar as práticas agrícolas mais resilientes e sustentáveis. As atividades têm como objetivo conscientizar tanto a população rural quanto a urbana sobre a importância do setor agropecuário para a economia e o desenvolvimento do país. Isso porque a tradicional feira tem capacidade de promover intercâmbio de conhecimento, apresentar novidades tecnológicas, propiciar oportunidades de negócios e estimular debates relevantes.

Stand mostra ações do Senar-RS

O stand do Senar está focado nas ações do programa SuperAção Agro Rio Grande do Sul, idealizado para reconstruir e recuperar a agropecuária no estado após a enchente. O espaço conta com técnicos do Senar disponíveis para fornecer orientações e esclarecer dúvidas sobre os produtos e serviços oferecidos pela entidade — como Formação Profissional Rural, Promoção Social e Assistência Técnica e Gerencial.

A Expointer 2024 está sendo realizada até o 1º de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.



Confira a programação do Talk Agro:

28 de agosto

Segurança Hídrica / Oportunidade de irrigação

10h — Outorga do uso da água para irrigação no RS

Palestrante: Carlos José Sobrinho da Silveira (diretor de recursos hídricos e saneamento da Sema/RS)

10h45min — Função da irrigação na segurança produtiva do agro gaúcho

Palestrante: Domingos Antonio Velho Lopes (diretor vice-presidente e coordenador do departamento e desenvolvimento sustentável da Farsul)

11h30min — Debate

Moderadora: Paula Hofmeister (assessora ambiental Farsul)

12h — encerramento

29 de agosto

Pecuária sustentável

10h — Caminhos da sustentabilidade na pecuária

Palestrante: Dr. Davi Teixeira (diretor SIA Brasil / Universo Pecuária)

10h30min — A pecuária como estratégia para sistemas sustentáveis

Palestrante: Dr. Danilo Sant’Anna (pesquisador Embrapa Pecuária Sul)

11h — Debate: e a pecuária gaúcha, como está?

Debatedores: Davi Teixeira, Danilo Sant’Anna e Antônio Scalzilli (IDEPEC)

Moderador: Herton V. de Souza Lima (coordenador de Formação Profissional Rural do Senar-RS)

11h30min — Universo Pecuária 2024 – programação oficial

Marcela Santana (coordenadora técnica UP)

Ana Paula Zazycki (coordenadora comercial UP)

12h — Encerramento



30 de agosto

Solos

10h — Fertilidade do solo: uma visão sobre o todo

Palestrante: Marcelo Klein (Embrapa Trigo)

10h45min — A importância da análise de solo e os desafios das mudanças climáticas

Palestrante: Taciane Fulcher Ribeiro (responsável técnica do laboratório de química e fertilidade do solo da Universidade de Caxias do Sul)

11h30min — Debate

Moderador: Diego Coimbra (supervisor de formação profissional rural do Senar-RS)

12h — Encerramento

