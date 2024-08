Expointer Expointer tem agenda diária de julgamentos, provas, concursos e leilões

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











O dia a dia da feira reserva competições que envolvem ovinos, caprinos, bovinos, equídeos, entre outros. Foto: João Pedro/Ascom Expointer O dia a dia da feira reserva competições que envolvem ovinos, caprinos, bovinos, equídeos, entre outros. (Foto: João Pedro/Ascom Expointer) Foto: João Pedro/Ascom Expointer

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quem circula pelo Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, durante a 47ª Expointer, está constantemente se deparando com julgamentos, concursos, admissões, provas ou leilões nas mais diversas pistas, pavilhões e estandes. Essa é a rotina do primeiro ao último dia da feira, em uma programação extensa que inicia no nascer do sol e vai até o fim da noite. O dia a dia da maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina reserva competições que envolvem ovinos, caprinos, bovinos, equídeos, entre outros, e suas mais diferentes raças.

Na segunda-feira (26), a prova da raça Texel abriu a competição na pista de ovinos. Pedro Pedroso, de 26 anos, é zootecnista e criador de Cachoeira do Sul, que participa da Expointer desde criança. Ele herdou a Cabanha Horizonte em uma paixão que foi passando do avô para o pai até alcança-lo. Nesta edição da feira, estreou na categoria Texel; antes, porém, havia sido campeão na Romney Marsh e na Naturalmente Colorido.

“A gente prepara os animais para participar da Expointer porque é a copa do mundo da ovinocultura. O que tem de melhor está aqui porque é a maior feira da América Latina. Todos os animais são os melhores de cada cabanha. Estamos apresentando aos futuros clientes e compradores para que todo mundo saiba que estamos produzindo animais de qualidade no nosso dia a dia”, enfatizou.

A poucos metros daquele local, a pista dos equinos recebia a prova do cavalo árabe, que será realizada todas as tardes até o fim da Expointer. A competidora Dora Warlich, de 16 anos, convive com cavalos desde a infância na fazenda do avô, mas foi durante a pandemia, em 2020, que começou a treinar. Ela está na categoria amadora do circuito acompanhada pela égua Summer, de 12 anos de idade.

“A gente treina o ano todo para cá. Uma coisa bem legal é que o centro que eu frequento começa, uns meses antes, a acostumar os cavalos mais tempos na cocheira para que não tomem um susto por aqui, já que lá eles são livres na maior parte do tempo”, contou.

Para acessar a programação completa dos julgamentos, leilões e provas basta clicar no ícone “Programação” na página inicial do site da Expointer, em www.expointer.rs.gov.br. Nesta aba é possível ter acesso ao horário, tipo de prova, qual associação está promovendo e o local da competição.

Os famosos leilões da Expointer, por sua vez, têm início ao fim da tarde, com programações que começam às 17h e passam das 21h. Eles são realizados em diversos locais, a depender do tipo e da associação que está promovendo. É possível conferir datas e horários precisos na mesma aba da programação dos julgamentos e provas.

A Expointer segue até 1º de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Os ingressos, que podem ser adquiridos por meio deste link, custam R$ 18 para pedestres, com meia-entrada (R$ 9) para pessoas acima de 60 anos, estudantes munidos de carteira oficial e pessoas com deficiência. Crianças de até seis anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, não pagam. O estacionamento para veículos custa R$ 46 (não inclui a entrada do motorista nem dos demais passageiros). Em todos os dias do evento, a entrada de visitantes é das 8h às 20h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer

https://www.osul.com.br/expointer-tem-agenda-diaria-de-julgamentos-provas-concursos-e-leiloes/

Expointer tem agenda diária de julgamentos, provas, concursos e leilões

2024-08-26