Colunistas Assembleia vota projeto polêmico de reajuste dos professores: 30% dos aposentados não terão aumento

Por Flavio Pereira | 4 de abril de 2023

Deputado Vilmar Zanchin (MDB) preside sessão deliberativa desta terça-feira. (Foto: Divulgação/ALRS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A Assembleia Legislativa terá uma tarde movimentada hoje, com a previsão de votação do projeto do governo que reajusta em 9,44% os vencimentos dos professores, para adequá-los ao piso nacional. O problema maior para o governo aprovar a proposta, está no fato de que esse percentual alcançará apenas 20% dos professores em atividade, 35% dos ativos, receberão entre 6,01% a 9,44%, e 30% dos aposentados não terão qualquer reajuste.

No Febeapá que assola o Brasil, governo veta Princesa Isabel por “ser branca”

O jornalista Sergio Porto, que adotou o pseudônimo de Stanislaw Ponte Preta, ficou conhecido pelo livro ‘O Febeapá, Festival de Besteiras que Assola o País” denunciando hipocrisias e micos de governantes e personagens públicos. Nos dias de hoje, o Febeapá teria um prato cheio para uma edição atualizada. A mais recente, do governo Lula: o Ministério dos Direitos Humanos revogou a “Ordem do Mérito Princesa Isabel”, que havia sido instituída pela gestão Jair Bolsonaro (PL) no final do ano passado em reconhecimento a ações nesta área. O governo Lula resolveu extinguir a Medalha Princesa Isabel, justificando que “homenagear a herdeira do trono imperial, uma mulher branca, pela luta na área dos direitos humanos passa uma mensagem equivocada”.

STF e PGR usam o Copia/Cola para instruir prisão de manifestantes conservadores

No vale-tudo da detenção de mais de 1,4 mil pessoas, incluindo idosos e mães com crianças pequenas, das quais 313 pessoas ainda continuam presas por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, há flagrante ilegalidade, aponta reportagem da Folha de São Paulo desta segunda-feira (3). O fato grave está nas decisões de Alexandre de Moraes, que têm trechos idênticos entre si e alegações genéricas sem individualizar os casos. Estas decisões, à luz do Direito Penal, constituem uma ilegalidade, já que a lei exige a individualização de condutas e detalhamento do suposto crime praticado por cada um dos réus. A PGR também usa o Copia/Cola nas denúncias ajuizadas até agora contra quase 1,2 mil pessoas que participaram das manifestações. Estas denúncias, aponta a reportagem, são em grande parte genéricas, sem especificar a conduta de cada investigado.

Em Porto Alegre, ataque a vândalos por terra e ar

Graças a um convênio que destina R$ 60 milhões de reais para projetos da área da segurança, a prefeitura de Porto Alegre está investindo com força no setor. Nesta terça-feira, para conter ação de vândalos que depredam patrimônio e furtam bacos de energia, será inaugurada a vigilância de parques através de modernos drones que captam imagens térmicas à noite e transmitem as informações para forças de vigilância da Guarda Civil e da Brigada Militar, em terra. Os drones se somam ao cercamento eletrônico que já alcança dezenas de bairros da capital gaúcha.

Economia de R$ 1 milhão por ano com menos burocracia

Em outra frente, a Controladoria-Geral do Município, órgão pertencente à Secretaria de Transparência e Controladoria de Porto Alegre, anunciou que já está em andamento um plano para economizar cerca de R$ 1 milhão ao ano para os cofres públicos, com o aprimoramento do controle das despesas oriundas das rubricas de telefonia fixa e móvel, cartório e correios do município. Controlador-geral do Município, Silvio Zago anuncia projetos para desburocratizar e simplificar os procedimentos administrativos, por meio de automatizações no Sistema de Despesa Orçamentária.

Direito de Resposta: professor da UFRGS desmente que Cosun seja “laranja da esquerda”

A coluna publica hoje o contraponto do prof. Paulo Brack, ao comentário publicado dia 31/03:

“Em relação à matéria profundamente ofensiva do jornalista Flávio Pereira “Esquerda tenta novamente aplicar um golpe na UFRGS e promover ‘alinhamento ao lulismo'”, na condição de professor concursado, ex membro do Consun, e que assinou carta em defesa da destituição do Reitor, sendo este o terceiro em lista tríplice de consulta à comunidade universitária, venho solicitar direito de resposta por parte dos professores do Conselho.

Inicialmente, a matéria trata de desqualificação preconceituosa da maioria dos membros do Conselho Universitário (Professores e técnicos concursados).

Não me parece correto que o jornalismo no RS permita publicar matéria de cunho de insultos evidentes como: “essa gente não respeita limites éticos e democráticos”. Na realidade, trata-se de uma posição tomada pela maioria do Conselho e que professores e técnicos elaboraram parecer de pedido de destituição do Reitor baseados em fatos e argumentos.

É descabida a ilação de que se está “Utilizando o Conselho Universitário como seu laranja, a esquerda se prepara para mais uma tentativa de golpe contra o reitor Carlos André Bulhões” “o grupo não cansa de passar vergonha”, “roubalheira das rotinas da instituição”, “professores lulopetistas”. São juízos de valor, insultos, ataques e mentiras que solicitamos, se estamos num país democrático amparados pela Constituição, o devido direito de resposta por parte deste leitor e/ou dos acusados, já que O Sul afirma tratar-se de meio de comunicação plural.

Atenciosamente

Prof. Paulo Brack”.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

