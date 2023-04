Colunistas Valdeci convida Arquidiocese de Porto Alegre a ingressar no Movimento Rio Grande Contra a Fome

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Coordenador do Movimento Rio Grane Contra a Fome, deputado Valdeci Oliveira (E) visitou Dom Jaime Spengler Foto: Divulgação Coordenador do Movimento Rio Grane Contra a Fome, deputado Valdeci Oliveira visitou Dom Jaime Spengler. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Coordenador do Movimento Rio Grande Contra a Fome, o deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa, Valdeci Oliveira (PT), formalizou, nesta terça-feira (04), convite para que a Arquidiocese Metropolitana de Porto Alegre integre o Movimento.

A força-tarefa foi criada em junho ano passado sob a coordenação de Valdeci, com vistas a articular ações conjuntas em favor da segurança alimentar das populações socialmente mais vulneráveis.

Em audiência com o arcebispo da Capital gaúcha e vice-presidente da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), Dom Jaime Spengler, Valdeci Oliveira destacou que os objetivos do Movimento estão em consonância com a Campanha da Fraternidade de 2023, lançada pela CNBB no início do ano, e que traz o lema bíblico, extraído de Mateus 14, 16: Dai-lhe vós mesmo de comer!

“Para nós, termos a oportunidade de construir e trabalhar coletivamente com a Arquidiocese, é algo de extrema importância e relevância. Esse momento que vivemos é desafiador e temos de formatar ações concretas que deem respostas, mesmo que de forma pontual e emergencial, a quem mais precisa, a quem não tem acesso à comida. Nosso único objetivo é a solidariedade, forçar esse debate e reunir diferentes atores para que possamos potencializar as diferentes ações que vêm sendo feitas, muitas não associadas, para combater a extrema pobreza que tomou conta de parcela significativa da nossa população no último período”, defendeu Valdeci.

Movimento já arrecadou 230 toneladas de alimentos

Somente no ano passado, o Movimento, em diversas atividades realizadas, arrecadou 230 toneladas de alimentos – entregues à Defesa Civil Estadual. E o Tribunal de Justiça do RS e a Assembleia Legislativa, a partir dos seus respectivos orçamentos, destinaram R$ 40 milhões para o Fundo Estadual de Assistência Social, administrado pela Secretaria de Igualdade, Cidadania e Assistência Social, para a compra de 140 mil cestas básicas, em benefício de mais de 600 mil gaúchos e gaúchas.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/valdeci-convida-arquidiocese-de-porto-alegre-a-ingressar-no-movimento-rio-grande-contra-a-fome/

Valdeci convida Arquidiocese de Porto Alegre a ingressar no Movimento Rio Grande Contra a Fome

2023-04-04