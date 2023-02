Tecnologia Assim como o robô do Google, o ChatGPT erra sobre 1º telescópio a fotografar um planeta fora do Sistema Solar

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2023

O ChatGPT disse que "até o momento, não houve um telescópio espacial que tenha capturado uma imagem direta de um planeta fora do Sistema Solar". (Foto: Getty Images)

Em resposta ao sucesso do ChatGPT, o Google anunciou recentemente o seu robô conversador, batizado de Bard. Mas um erro da tecnologia exibido em um GIF de demonstração gerou dores de cabeça para a gigante das buscas.

Quando questionado: “Que novas descobertas do Telescópio Espacial James Webb (JWST) posso contar ao meu filho de 9 anos?”, o Bard dá várias respostas e diz que esse equipamento capturou as primeiras imagens de um planeta fora do sistema solar da Terra (exoplanetas) — o que não é verdade.

Mas o ChatGPT também dá informação imprecisa sobre o assunto.

O ChatGPT disse que “até o momento, não houve um telescópio espacial que tenha capturado uma imagem direta de um planeta fora do Sistema Solar”.

Ao ser perguntado: “As primeiras fotos de exoplanetas foram tiradas pelo Very Large Telescope (VLT), do European Southern Observatory, em 2004, não?”, o robô da OpenAI erra mais uma vez:

“Não, as primeiras fotos diretas de exoplanetas foram tiradas em 2004, mas elas não foram tiradas pelo Very Large Telescope (VLT)”, diz.

“Em vez disso, foram feitas usando o coronógrafo adaptativo no telescópio Keck II, localizado no Observatório Mauna Kea, no Havaí. A equipe liderada por Paul Kalas, da Universidade da Califórnia, Berkeley, usou a técnica de coronografia para bloquear a luz direta da estrela, tornando possível capturar imagens da atmosfera do exoplaneta em questão”, acrescenta.

A primeira foto de um exoplaneta foi feita, de fato, em 2004, mas o VLT foi sim o grande responsável pelo “flagra”.

Essa informação é confirmada tanto pela Nasa quanto por profissionais envolvidos na experiência, além de outros astrônomos.

Em um artigo atualizado recentemente, a agência espacial americana detalha, inclusive, que estudos posteriores confirmaram as características planetárias do 2M1207 b, o objeto fotografado pelo Very Large Telescope, uma imensa plataforma de observação operada pelo Observatório Europeu do Sul (European Southern Observatory – ESO) no deserto de Atacama, no norte do Chile.

Tanto o ESO, como Paul Kalas, o astrônomo citado na resposta do ChatGPT, também reconheceram o erro da ferramenta.

“A descoberta do VLT de 2M1207b foi publicada anteriormente. Em 2004, meu colega Gael Chauvin liderou uma equipe que o apresentou como candidato a exoplaneta, e então, em 2005, eles relataram em um segundo artigo que a descoberta foi confirmada”, diz Paul Kalas.

Já o ESO também confirmou que o planeta foi de fato fotografado diretamente com o VLT em 2004.

“A confusão da tecnologia do Google vem de uma informação da Nasa com as primeiras imagens tiradas com o James Webb de um exoplaneta”, diz o astrônomo brasileiro Pedro Bernardinelli. “Já as respostas do ChatGPT, na minha leitura, estão erradas”, completa.

No ano passado, o supertelescópio espacial James Webb capturou imagens de um exoplaneta, um planeta fora do Sistema Solar. Mas o registro está longe de ser o primeiro. A foto foi apenas a primeira imagem de um corpo celeste do tipo feita pelo Webb.

