Porto Alegre Assinada ordem de início para obras de recuperação asfáltica na avenida Manoel Elias, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Investimento de R$ 23 milhões irá beneficiar cinco avenidas e ruas da Zona Norte da Capital Foto: Pedro Piegas/PMPA Investimento de R$ 23 milhões irá beneficiar cinco avenidas e ruas da Zona Norte Foto: Pedro Piegas/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Acompanhado por secretários e convidados, o prefeito Sebastião Melo assinou a ordem de início para o serviço de recuperação asfáltica em 2,6 quilômetros da avenida Manoel Elias, na Zona Norte de Porto Alegre, na manhã desta terça-feira (1º).

A avenida integra o maior lote de obras para melhorias em vias de Porto Alegre: serão R$ 23 milhões aplicados também em trechos das avenidas Benjamin Constant, Sertório e Assis Brasil, além de toda a extensão da rua dos Maias.

O evento ocorreu na rótula da Manoel Elias junto à avenida Protásio Alves. Inicialmente, as obras ocorrerão no sentido Protásio Alves – Baltazar de Oliveira Garcia da Manoel Elias. Com isso, o trânsito ficará em meia-pista.

Os recursos integram o financiamento de R$ 60 milhões aprovado ano passado pelo Banco do Brasil. As obras já estão em andamento desde 26 de julho na primeira via contemplada, a avenida Cristóvão Colombo.

“Temos que construir uma cidade para todos. Porto Alegre tem 2,8 mil quilômetros de ruas, avenidas e becos distribuídos em 93 bairros. Não é apenas asfaltar uma rua, precisamos fazer também drenagem, senão é um serviço jogado fora. Identificamos aquelas ruas que mais precisam de recuperação nesta região da cidade e que irão beneficiar toda a Zona Norte”, disse o prefeito Sebastião Melo.

“Cinco avenidas e ruas da Zona Norte serão beneficiadas, somando 13 quilômetros de extensão. Será um alívio para a população, que diariamente transita por esses trechos que precisam de manutenção”, complementou o secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi Garcia. Conforme dados da Secretaria de Mobilidade Urbana, serão beneficiadas cerca de 400 mil pessoas da região.

Os serviços de requalificação asfáltica foram divididos em quatro lotes, e os trechos das vias que passarão por recuperação estrutural ou funcional foram selecionadas de acordo com critérios técnicos da equipe de engenharia da Diretoria de Conservação de Vias Urbanas da Smsurb.

Na recuperação estrutural, as vias que já passaram por análise vão receber intervenções como a remoção do asfalto antigo (fresagem) e recuperação da base da pista antes da aplicação do asfalto novo. Já na recuperação funcional, serão executados serviços menos abrangentes, em pontos onde não é necessária manutenção em camada tão profunda da estrutura.

Ruas e avenidas beneficiadas

Recuperação estrutural

– Cristóvão Colombo em dois pontos trechos: entre as ruas Dr. Barros Cassal e a Ramiro Barcelos e entre a Ramiro Barcelos e a avenida Benjamin Constant

– Avenida Bernardino Silveira Pastoriza

– Avenida Benjamin Constant

– Avenida Assis Brasil (sentido Centro/Bairro)

– Avenida Sertório (trecho com uma pista)

– Rua dos Maias

– Avenida Manoel Elias

Recuperação funcional

– Rua Ten. Alpoim

– Rua Cel. Neves

– Avenida Princesa Isabel

– Rua São Manoel

– Rua Dr. Murtinho

– Rua Santana

– Rua Silva Jardim

– Rua Carlos Trein Filho

– Rua Anita Garibaldi

– Avenida Plinio Brasil Milano

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/assinada-ordem-de-inicio-para-obras-de-recuperacao-asfaltica-na-avenida-manoel-elias-em-porto-alegre/

Assinada ordem de início para obras de recuperação asfáltica na avenida Manoel Elias, em Porto Alegre

2023-08-01