Economia Balança comercial tem superávit de US$ 9,035 bilhões em julho

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2023

As exportações somaram US$ 29,062 bilhões em julho, queda de 2,6%, enquanto as importações alcançaram US$ 20,027 bilhões, queda de 18,2%

A balança comercial brasileira encerrou o mês de julho com um superávit de US$ 9,035 bilhões em julho, resultado 68,7% maior que igual período do ano anterior no cálculo da média diária. O número foi divulgado nesta terça-feira (1º), pela Secex (Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços).

As exportações somaram US$ 29,062 bilhões em julho, queda de 2,6%, enquanto as importações alcançaram US$ 20,027 bilhões, queda de 18,2%. No acumulado de 2023, o superávit alcançou US$ 54,1 bilhões, alta de 36,6%. As exportações somaram US$ 194,742 bilhões, alta de 0,4%, com as importações alcançando US$ 193,914 bilhões, queda de 8,9%.

A corrente de comércio, soma de exportações e importações, alcançou US$ 335,384 bilhões, queda de 3,7%. A Secex está projetando um superávit de US$ 84,7 bilhões da balança comercial neste ano, com exportações de US$ 166,153 bilhões e importações de US$ 120,638 bilhões.

Destinos

As exportações brasileiras para China, Hong Kong e Macau, principais destinos dos produtos brasileiros, cresceram 14,23% em julho, calculadas com base na média diária em relação à do mesmo mês no ano anterior.

Já os negócios totais para a Ásia subiram 6,23%. Na mesma base de comparação, as vendas para a América do Norte subiram 3,35%, enquanto para a América do Sul reduziram 7,24% e para a Europa caíram 23,9%.

