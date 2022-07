Porto Alegre Assinado contrato para as obras de revitalização do Viaduto Otávio Rocha em Porto Alegre

8 de julho de 2022

Projeto representa investimento de R$ 13,7 milhões e tem prazo de conclusão de 18 meses. Foto: Maria Ana Krack/PMPA Projeto representa investimento de R$ 13,7 milhões e tem prazo de conclusão de 18 meses. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

Um dos cartões postais do Rio Grande do Sul está prestes a ganhar cara nova. O contrato para a revitalização do Viaduto Otávio Rocha, em Porto Alegre, foi assinado nesta sexta-feira (8). Com a oficialização, a prefeitura projeta dar a ordem de início das obras em, no máximo, 30 dias.

Com o valor orçado em R$ 13,7 milhões, as obras serão realizadas pela empresa Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia, vencedora da licitação. A intenção da administração municipal é garantir que a estrutura seja entregue pronta para operar em capacidade plena e que permita a exploração de todo o seu potencial como ponto turístico e espaço de convivência.

Intervenções

Com prazo de execução de 18 meses a contar a partir da assinatura da ordem de início, o projeto prevê intervenções estruturais e estéticas. Além da recuperação dos elementos construtivos e decorativos, também estão previstas soluções para as instalações elétricas, telefônicas, sistemas de segurança e iluminação pública.

Serão efetuadas, ainda, adequações na rede hidrossanitária, no sistema de drenagem e um processo de impermeabilização. O cirex, revestimento característico do viaduto, será totalmente substituído. O atual está muito deteriorado e não possui viabilidade de recuperação. Sendo assim, será removido e dará lugar a um novo revestimento com as mesmas características e propriedades originais.

A partir da revitalização, a estrutura contará com um novo Plano de Proteção Contra Incêndios (PPCI) e passará a atender aos critérios de acessibilidade. O projeto prevê também investimentos em sinalização viária, turística e comercial. Outra intervenção importante confirmada pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – responsável pela fiscalização da obra – será a que promoverá a reativação das escadarias internas do viaduto, hoje inacessíveis ao público.

