Por Redação O Sul | 8 de julho de 2022

Reunião dos emedebistas vai avaliar candidatura ao governo do Estado. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Reunião dos emedebistas vai avaliar candidatura ao governo do Estado. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Os emedebistas gaúchos reúnem o diretório estadual neste domingo (10), em Porto Alegre, para decidir o futuro da pré-candidatura ao Palácio Piratini do deputado estadual Gabriel Souza (MDB). Nesta semana, lideranças gaúchas do MDB e PSDB se reuniram para discutir uma possível aliança em torno da candidatura de Leite.

No fim de junho, a executiva nacional do MDB aprovou um indicativo a favor da aliança com o PSDB na eleição para o governo do Rio Grande do Sul. “A chapa única é fundamental para o projeto em torno de Simone Tebet”, justificou a executiva, em seu perfil no Twitter.

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) é pré-candidata à presidência da República pelo MDB, com o apoio do PSDB nacional. A unificação das candidaturas de Souza e Leite garantiria um palanque único para Simone durante a campanha presidencial no Estado.

Leite se pronunciou em suas redes sociais. “Recebo a posição do MDB nacional como demonstração de sinergia com o espírito que moveu o PSDB a abrir mão de candidatura própria à presidência”, escreveu no Twitter Leite.

