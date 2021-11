Brasil Associação Brasileira do Trabalho Temporário prevê a criação de 565 mil oportunidades no último trimestre deste ano; Black Friday, Natal e Réveillon aquecem vários ramos do mercado

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2021

Prepare-se para vagas temporárias de fim de ano. (Foto: Reprodução)

As vagas temporárias para fim de ano podem representar uma oportunidade para os brasileiros que desejam retornar ou entrar no mercado de trabalho. A Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem) prevê a criação de 565 mil oportunidades no último trimestre deste ano. Para te ajudar a conquistar um serviço temporário, especialistas dão dicas de como se preparar para a época.

Alexander Costa, especialista em Desenvolvimento Humano e Gestão de Pessoas do Grupo Gestão GMA, indica que, para conseguir uma vaga temporária, o interessado deve buscar os segmentos com maior procura em datas comemorativas. “Neste período do ano, uma boa chance de conseguir esta vaga temporária é buscar nas lojas de shopping. Como também buscar no segmento de lojas de varejo, pois não dependem exatamente de períodos comemorativos”, recomenda.

Com Black Friday, Natal e Réveillon, o fim do ano movimenta e aquece diversos segmentos. O empresário e especialista em empreendedorismo, João Diniz, afirma que a melhor maneira de conseguir uma vaga temporária é analisar o mercado que se conecta com as suas habilidades profissionais e seu perfil pessoal. “Essa é a oportunidade perfeita para buscar uma vaga temporária e mostrar um belo desempenho para ser efetivado em seguida”, opina Diniz.

Turbine o currículo

O currículo pode ser o primeiro contato com o recrutador, sendo a porta de entrada para o processo seletivo. Sendo assim, o candidato não pode esquecer informações básicas como nome, telefone, e-mail, experiência profissional (caso tenha) e formação acadêmica, por exemplo.

Diniz aconselha avaliar a empresa e o cargo pretendido para que, assim, você possa exaltar as características e as experiências profissionais que tenham mais conectividade com ela. “É importante ser sempre muito honesto com relação às informações, porém dando ênfase nas que mais podem ser aproveitadas na sua função”, esclarece o empresário.

O especialista em Desenvolvimento Humano Alexandre Costa reforça que deve haver coerência no que está escrito no currículo com o que o candidato fala na hora da entrevista. Então, segundo ele, “potencializar” o texto pode ser apenas dizer a verdade sendo coerente com os fatos.

“No mais, turbinar será colocar todas as qualificações e não esquecer de incluir referências de experiências anteriores adequadas às vagas na qual está se candidatando”, afirma.

Evite erros na entrevista

Alguns erros durante a entrevista podem eliminar as chances de contratação. Na avaliação de Costa, deve-se evitar falar mal das empresas anteriores, assim como não ser coerente com o que está escrito em seu currículo. Isso porque as empresas têm vários canais para consultar a veracidade das informações dos candidatos. “Ao falar mal de alguma organização anterior, coloca a empresa atual em alerta no que diz respeito ao perfil do entrevistado”.

Além disso, Costa orienta que o postulante à vaga deve evitar colocar limites como horários e ambientes, “, ainda mais para as vagas temporárias que geralmente são abertas quando o volume de trabalho da empresa está alto”. E completa: “Esteja apresentável de acordo com a vaga e claro, seja pontual”.

O empresário João Diniz pontua os equívocos que o profissional deve fugir na entrevista: “Roupas e vocabulário muito informais, atrasos, currículos muito extensos, excesso de intimidade, falta de conhecimento da empresa e da função que o candidato busca ser contratado e informações que não sejam verdadeiras”.

Para mandar bem na conversa com o recrutador, o entrevistado pode mostrar interesse e vontade de fazer parte daquela empresa, além de agir com respeito. “Vale destacar que as pessoas são entendidas não apenas pela sua experiência profissional, mas também pela sua energia pessoal”, comenta o empresário João Diniz.

De acordo com a empresa de Recursos Humanos (RH) Luandre, cerca de 40% dos temporários são efetivados pelas empresas ao final de seus contratos. Então, se o trabalhador deseja se tornar efetivo, deve ter em mente que está sendo avaliado pelo serviço prestado. É o que ressalta o economista especialista em capital humano e empregabilidade, Rogerio Bragherolli.

