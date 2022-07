Futebol Associação de árbitros vai propor greve da categoria para paralisar o Brasileirão

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2022

Troféus das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Entidade afirma que “a arbitragem brasileira segue sucateada”. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A Anaf (Associação Nacional de Árbitros de Futebol) vai realizar nos próximos dias uma assembleia geral extraordinária para propor uma greve dos árbitros. De acordo com o presidente da Anaf, Salmo Valentim, o objetivo é parar o Campeonato Brasileiro.

A reunião será com árbitros da Fifa (entidade máxima do futebol) e CBF (Confederação Brasileira de Futebol), além de representantes de sindicatos da classe.

A Anaf alega que o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, “cortou o patrocínio que os árbitros recebiam oriundo da exposição de marcas em seus uniformes e busca a todo momento enfraquecer sua entidade classe” e que “a arbitragem brasileira segue sucateada, sem investimentos eficazes que a possam colocar no patamar que ela merece”.

A Associação também diz que tenta contato com Ednaldo há seis meses, mas sem sucesso. E que “agora verá a força que a arbitragem brasileira possui”.

CBF rebate

A CBF rebateu a declaração do presidente da Associação Nacional de Árbitros de Futebol, Salmo Valentim, que afirmou que irá convocar uma assembleia entre seus associados para propor a paralisação do Campeonato Brasileiro, em repúdio à Confederação. Segundo a CBF, 90% dos árbitros não são associados a Anaf.

A associação reclama da suspensão de um patrocínio que seria repassado aos árbitros. Segundo Salmo, o valor era “oriundo da exposição de marcas em seus uniformes”. Porém, a CBF tem outra versão.

De acordo com levantamento do departamento jurídico, em administrações passadas havia um repasse mensal de R$ 30 mil à Anaf para que eles indicassem o nome de um auditor ao STJD. Porém, esse valor foi cortado após não serem encontrados contrato, justificativa e prestação do serviço.

“A verdade é que a Anaf não representa mais os árbitros. Hoje 90% deles não são associados. Estou na CBF há três meses e nunca recebi um pedido de árbitro com reivindicação sobre falta de direitos. Hoje os árbitros estão carentes de uma associação, já que a atual diretoria da Anaf a colocou em descrédito”, afirmou Wilson Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF.

Salmo também se queixou de que há seis meses tenta ser recebido por Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, mas não consegue. Ednaldo afirmou que se encontrou com Salmo quando ele ainda era presidente interino, e que recomendou que conversas sobre o assunto fossem tratadas com a Comissão de Arbitragem.

“O recebi quando ainda era interino. Ele queria fazer uma reestruturação da arbitragem, mas não falou com o (Leonardo) Gaciba, que na época era o presidente da Comissão de Arbitragem, o que achei estranho. Pedi que ele levasse todos os assuntos referentes a arbitragem à comissão”, contou. As informações são do jornal O Globo.

