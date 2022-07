Tênis Serena Williams deixa o ranking da Associação das Tenistas Profissionais após 25 anos

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2022

Pela primeira vez desde outubro de 1997 a americana Serena Williams deixou o ranking feminino da WTA. (Foto: Reprodução)

Pela primeira vez desde outubro de 1997 a americana Serena Williams deixou o ranking feminino da WTA, a Associação das Tenistas Profissionais, em nova atualização desta segunda-feira.

A jogadora deixou o ranking com o descarte de pontos de Wimbledon. Ela segue no ranking de duplas, fora das top 400, com pontos somados no torneio WTA 500 de Eastbourne.

A líder de simples segue sendo a polonesa Iga Swiatek com quatro mil de vantagem para a nova vice-líder, a estoniana Anett Kontaveit. A grega Maria Sakkari subiu para o terceiro lugar, seguida pela espanhola Paula Badosa. Vice-campeã de Wimbledon, a tunisiana Ons Jabeur perdeu três posições e caiu para a quinta posição. O torneio britânico não contou pontos este ano.

A campeã do torneio, a cazaque Elena Rybakina, permaneceu como a 23ª colocada.

Serena Williams, de 40 anos, voltou a competir na edição deste ano do Grand Slam londrino, na qual foi derrotada na primeira rodada pela francesa Harmony Tan, justamente um ano depois de ter disputado seu último jogo oficial, no mesmo torneio.

Roger Federer

O suíço Roger Federer também saiu da classificação da ATP, a Associação dos Tenistas Profissionais, nesta segunda-feira. Federer, que devido a uma lesão no joelho está longe das quadras desde o torneio de Wimbledon do ano passado, onde chegou às quartas de final, entrou na classificação da ATP em 1997.

O suíço ainda deve esperar para voltar a jogar. Ele participou no último dia 3 de uma cerimônia no All England Club pelo centenário da Quadra Central de Wimbledon, onde admitiu que nunca pensou que “levaria tanto tempo para voltar ao circuito” por seu problema no joelho.

Federer deve reaparecer em setembro na Copa Laver e garantiu que deseja voltar a Wimbledon “pelo menos mais uma vez”.

Novak Djokovic

Em outra frente, após conquistar pela sétima vez o Torneio de Wimbledon, o sérvio Novak Djokovic revelou seus planos para as próximas semanas. O tenista, que estará de férias durante 15 dias, afirmou que ainda almeja participar do US Open, que será realizado entre agosto e setembro.

Para isso, Djoko precisaria se vacinar contra a Covid-19, ação obrigatória para ingressar nos EUA, país onde acontece a competição e que adota protocolos de segurança para prevenção da doença. Porém, a imunização parece não estar em seu planos atualmente.

“Não estou vacinado e não pretendo me vacinar. A única boa notícia que posso ter é que eliminem aquele protocolo de que só podem entrar no país pessoas que estão vacinadas ou têm alguma isenção. Não sei se será possível”, afirmou.

Com o título recente, Djokovic conseguiu aliviar a pressão após recentes episódios polêmicos fora das quadras ligados a postura antivacina e também desempenhos abaixo do esperado. O sérvio fez questão de ressaltar a importância do torneio inglês em sua carreira, principalmente em momentos de baixa.

“Historicamente, Wimbledon sempre chegou em um estágio importante na minha vida e carreira. Em 2018 eu tive problemas de cotovelo e Wimbledon foi o primeiro Grand Slam que joguei. Serviu de trampolim para depois vencer o US Open e o Australian Open 2019. Não é por acaso que este torneio tem tanta relevância na minha vida e carreira. É um alívio vencer depois de tudo o que aconteceu este ano. Agrega mais valor, mais significado e mais emoção”, valorizou. As informações são do site Lance e da agência de notícias AFP.

