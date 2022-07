Tênis Djokovic vence Kyrgios e chega ao 7º título em Wimbledon

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2022

Sérvio sai atrás, mas busca a virada e garante o quarto título consecutivo na capital da Inglaterra. (Foto: Getty Images)

Novak Djokovic é campeão de Wimbledon pela sétima vez na carreira. Ele venceu Nick Kyrgios de virada na final por 3 sets a 1, parciais de 4/6, 6/3, 6/4 e 7/6 em exatas três horas de partida na quadra central do torneio londrino. O sérvio se isola na segunda posição da história em títulos de grand slam com 21. Rafael Nadal com 22 é o único jogador homem com mais majors que o sérvio.

“Não tenho palavras para descrever o que esse troféu significa para mim e para minha família. É o torneio mais especial da minha vida e o que me motiva mais. Foi por ele que eu comecei a jogar”, afirmou Djokovic.

Com o título, Djokovic se iguala a Pete Sampras e William Renshaw como o segundo maior campeão da história do torneio entre os homens. Apenas Roger Federer tem mais títulos, com oito taças no currículo.

O sérvio também se torna apenas o quarto tenista homem na história a conquistar ao menos quatro títulos consecutivos em Wimbledon. Apenas Pete Sampras, Roger Federer e Björn Borg conseguiram, os dois últimos fizeram o penta.

Depois da partida, Djokovic fez questão de elogiar o desempenho de Nick Kyrgios durante o torneio e a final da competição especialmente em uma entrevista divertida que arrancou risadas do público.

“Você é muito talentoso e agora as coisas estão se acertando para você, tenho certeza que te veremos na reta final dos grand slams. Nunca imaginei que diria tantas coisas boas sobre você considerando a nossa relação. É oficialmente um bromance (risos)”, brincou Nole.

Jogo

Os esperados saques por baixo apareceram cedo na partida entre Novak Djokovic e Nick Kyrgios. Logo em seu primeiro game de saque, o australiano fez e se deu mal, porque o ponto ficou com o adversário. Apesar disso, foi o polêmico tenista quem começou melhor o jogo.

Sacando muito bem, Nick praticamente não deu chances para Djoko no primeiro set e soube aproveitar a única oportunidade que teve de abrir vantagem. No quinto game, conquistou dois break points e conquistou graças a uma dupla falta do sérvio.

Depois só teve o trabalho de confirmar os próprios serviços, o que fez com bastante eficiência graças ao ótimo, e imprevisível, saque que tem. No game da pressão, que valia o set, o australiano sofreu, mas fechou com um ace.

Kyrgios conseguia, surpreendentemente, um aproveitamento melhor dos pontos longos que Novak no começo do jogo. Mas isso o começou a mudar no segundo set. O australiano baixou o nível dos saques no quarto game e cedeu um triplo break para o rival, que aproveitou e abriu 3/1.

Nole conseguiu se salvar no game seguinte para manter a vantagem. No 5/3 teve a chance de sacar para o set, cedeu um triplo break point para Nick Kyrgios, salvou todos, evitou também uma quarta chance do australiano e empatou a partida na sequência com a vitória no segundo set.

O australiano começou a se irritar, discutir com os membros do staff e a perder a concentração na partida. Cedeu dois break points para Novak Djokovic já no primeiro game, mas conseguiu se salvar. Mas Nick seguiu desconcentrado.

Sacando com 40 x 0, começou a discutir com a própria equipe, cometeu erros, tomou cinco pontos seguidos e a quebra de virada, dando a chance para Djoko sacar para o terceiro set, plenamente aproveitada pelo 20x campeão de grand slams.

Nick Kyrgios seguiu trazendo o ingrediente da confusão no terceiro set. Brigou com a própria equipe, com o juiz… reclamou até mesmo do sensor da rede que acusou toque no saque. Apesar disso, estabilizou o jogo e conseguiu confirmar os saques, porém não conseguia pressionar o saque de Djokovic.

O equilíbrio se manteve por todo set. Sem quebras, a etapa foi para o tiebreak e aí Djokovic levou a melhor. Se manteve centrado, conquistou dois minibreaks e garantiu a 7ª taça da carreira em Wimbledon.

