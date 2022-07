Tênis Elena Rybakina vence de virada e conquista o título de Wimbledon

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2022

Elena Rybakina conquistou o primeiro título de grand slam da carreira aos 23 anos. (Foto: Reprodução/Twitter)

Elena Rybakina, russa naturalizada cazaque, é a campeã do torneio feminino de simples de Wimbledon em 2022. A número 23 do mundo surpreendeu Ons Jabeur na decisão por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/2 e 6/2 em 1h47.

Rybakina começou a partida atrás e sem conseguir aproveitar bem seus ótimos saques, mas mostrou tranquilidade, se recolocou na partida e buscou a virada para conquistar o primeiro grand slam da carreira aos 23 anos.

“Eu nunca senti algo como isso. Eu estava muito nervosa antes e durante o jogo. Não sei o que dizer”, afirmou Elena.

Em um torneio cercado pelo polêmico veto a atletas russos e belarussos, a moscovita Elena Rybakina é quem vai levantar a taça. Nascida na capital do país, ela se naturalizou em 2018 após uma oferta da federação do Cazaquistão de investimento na carreira, sem ter raízes por lá.

Esse é apenas o terceiro título da carreira da tenista. O melhor resultado anterior em um grand slam havia sido uma vaga nas quartas de final de Roland Garros em 2021. O Cazaquistão é o 12º país diferente a ter uma campeã em Wimbledon em mais de 120 edições.

Jogo

Ons Jabeur já começou a partida se impondo e mostrando porque é a número 2 do ranking mundial da WTA. Enfrentando uma das melhores sacadoras do circuito, a tunisiana mostrou eficiência nas devoluções, alongou os pontos e conseguiu a quebra logo no terceiro game.

Rybakina mostrou muitas dificuldades no começo da partida. O serviço, que é o grande diferencial da cazaque, não machucava Ons que conseguiu mais duas oportunidades de quebra no quinto game, ambas salvas por Elena.

Em quadra, foi a tunisiana quem castigou sacando, não a cazaque. O primeiro saque não entrou, os erros não-forçados apareceram e, com um triplo break, Ons Jabeur fechou o primeiro set em 6/3 saindo na frente da decisão de Wimbledon.

Mas Elena Rybakina não chegou à final de Wimbledon por acaso. A cazaque começou o segundo set variando mais os golpes, mudou a estratégia e conseguiu vencer os dois primeiros games abrindo vantagem logo de cara.

A vice-líder do ranking mundial passou a desperdiçar chances. Se livrou de tomar um 3/0 logo no começo do set, mas deixou quatro break points pelo caminho no quarto game. E Rybakina não perdoou. Venceu o game seguinte, abrindo 4/1 e encaminhando a vitória na segunda etapa, confirmada por 6/2.

O roteiro inicial do terceiro set repetiu o do segundo. Rybakina começou em ritmo forte, conquistou dois break points e confirmou o segundo deles subindo para a rede e voleiando no contrapé de Jabeur. Elena ainda buscou a virada no game seguinte para confirmar a vantagem.

Ons mostrava nervosismo. Chegou a jogar a raquete para cima após um erro não-forçado. A expressão clara de frustração na cara da tenista da Tunísia. Rybakina conseguiu nova quebra, abriu 5/2 e sacou para a vitória e o título de Wimbledon.

