Rio Grande do Sul Associação dos Municípios do Litoral Norte gaúcho define propostas sobre Emergência Climática

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2025

Foram eleitos 17 delegados, que levarão dez propostas para a Conferência Estadual do Meio Ambiente. Foto: Divulgação Foram eleitos 17 delegados, que levarão dez propostas para a Conferência Estadual do Meio Ambiente. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte) realizou nessa sexta-feira (7) a Conferência Intermunicipal do Meio Ambiente do Litoral Norte do RS, com o objetivo de definir propostas da Região sobre Emergência Climática.

Foram eleitos 17 delegados, que levarão dez propostas para a Conferência Estadual do Meio Ambiente, marcada para março, em Porto Alegre. Na oportunidade, serão debatidas diversas sugestões, ao lado das demais regiões, para que sejam levadas à 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, em Brasília.

Participaram do encontro os representantes das secretarias de Meio Ambiente, técnicos e interessados que em grupos debateram sobre cinco eixos temáticos, estabelecidos pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente.

O presidente da Amlinorte, prefeito Ique Vedovato, de Imbé, parabenizou aos municípios pela organização em torno desse tema, num momento de desafios climáticos enfrentados no mundo todo.

