Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2025

A maioria dos repatriados é composta por jovens adultos do sexo masculino viajando desacompanhados. Foto: Raul Lansky/MDHC

A cidade de Fortaleza (CE) recebeu, na sexta-feira (7), um voo com 111 brasileiros deportados dos Estados Unidos. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, nenhum dos passageiros estava sob alerta da Interpol.

A maioria dos repatriados é composta por jovens adultos do sexo masculino viajando desacompanhados; oito eram crianças de até 10 anos. Durante o voo, os brasileiros foram mantidos algemados, mesmo não sendo criminosos, e relataram que ficaram 12 horas sem alimentação.

A secretária de direitos humanos do Ceará, Socorro França, informou que os passageiros viajaram com algemas nas mãos e nos pés, e que elas foram retiradas no momento em que o avião pousou Brasil.

Do total, 71% dos deportados (79 pessoas) têm entre 21 e 40 anos. A distribuição por idade mostra:

– 8 crianças com até 10 anos;

– 11 adolescentes/jovens de 11 a 20 anos;

– 38 pessoas entre 21 e 30 anos (maior grupo);

– 33 pessoas de 31 a 40 anos;

– 17 pessoas de 41 a 50 anos; e

– 4 pessoas com 51 anos ou mais.

Ainda de acordo com dados do ministério, eram 85 homens (76,5% do total) e 26 mulheres (23,5%). A maioria viajava sozinha: 71 homens e 12 mulheres estavam desacompanhados. Além disso, 28 pessoas (25% do grupo) foram repatriadas em núcleos familiares, o que inclui possivelmente crianças e adultos acompanhados por parentes.

Segundo Mitchelle, a maior parte deles seguiu no voo para Confins (MG). “O que a gente pôde fazer de contato com a família, de tentar agilizar, para que eles pudessem ir para o melhor local, ou aqui ou para Confins. Eles estão saindo daqui sabendo que estão sendo repatriados e com o governo totalmente disposto a recebê-los da melhor forma”, pontuou.

O segundo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos desde o início do novo governo de Donald Trump pousou na tarde dessa sexta no Aeroporto de Fortaleza, às 16h06. Os passageiros desembarcaram sem algemas.

Após a confusão no último voo, em janeiro, quando os deportados desembarcaram algemados durante uma conexão em Manaus (AM), ficou decidido que este pousaria em Fortaleza, uma das cidades brasileiras mais próximas dos EUA. A decisão é para reduzir o tempo em que os deportados passariam algemados no voo, medida adotada como praxe pelo governo americano.

Uma parte dos 111 repatriados é de Minas Gerais, onde os voos fretados com deportados dos EUA costumavam pousar. O avião que pousou em Fortaleza partiu de Alexandria, no estado norte-americano de Louisiana, com uma escala técnica em Porto Rico. Depois, seguiu direto para a capital cearense.

Este é o segundo avião enviado pelos EUA com imigrantes deportados desde o início do novo governo de Donald Trump. Nos últimos dias do governo de Joe Biden, em 10 de janeiro, outro avião com imigrantes deportados já havia pousado no Brasil. As informações são do portal de notícias g1.

