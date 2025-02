Política Motorista com sinais de embriaguez bate na residência oficial de Geraldo Alckmin em Brasília

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2025

A mulher se recusou a realizar o teste do bafômetro. Foto: Reprodução/PMDF

Uma motorista perdeu o controle da direção e bateu com o carro na cerca do Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), em Brasília. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (8). A mulher perdeu o controle do Nivus que dirigia e bateu violentamente contra o alambrado que protege as cercanias do Palácio do Jaburu.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ela se recusou a realizar o teste do bafômetro, mas apresentava “sinais aparentes de embriaguez, fala alterada, comportamento arrogante, olhos vermelhos e tom irônico”.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil (PCDF), a mulher não tinha carteira de habilitação e dentro do carro havia um copo de bebida. Ela foi presa e conduzida à 5ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte, que investiga o caso. Ela teve que pagar uma fiança de R$ 15 mil que, segundo a PCDF, foi paga por familiares. A assessoria de Alckmin disse que não vai comentar o caso.

Segundo a PMDF, ao chegarem no local, os policiais encontraram a mulher sentada no chão. Ela teria tentado pedir um veículo por aplicativo para deixar o local, mas um militar do Exército que estava na guarita e presenciou o acidente a impediu de sair.

“A mulher exalava odor etílico e não conseguia responder a perguntas básicas, como nome, data de nascimento, horário e endereço residencial”, informou a PMDF.

Conforme o portal de notícias Metrópoles, o nome da mulher é Shara Fornalevicz Soares, de 23 anos. Shara confrontou os soldados do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) que estavam de prontidão no primeiro ponto de bloqueio.

A motorista ficou ainda mais irritada quando PMs a levaram para a delegacia logo após ela se recusar a fazer o este do bafômetro e não apresentar carteira de habilitação. Já na delegacia e exaltada, Shara a todo instante pedia para que policiais ligassem para “pessoas influentes” que constavam na sua agenda. Também gritava para que um assessor parlamentar da Câmara dos Deputados fosse acionado para pagar sua fiança.

Dona de mais de 24 mil seguidores nas redes sociais, Shara compartilha fotos de viagens para destinos paradisíacos no litoral brasileiro e passeios feitos do outro lado do mundo, como em Dubai, nos Emirados Árabes.

Essa não é a primeira vez que há um acidente nas proximidades do Jaburu. Em junho de 2022, um homem de 37 anos e uma mulher de 22 anos capotaram um Porsche na rampa que dá acesso à residência oficial do vice-presidente que, naquela época, era o atual senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS).

