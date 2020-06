Economia Associação estima perdas de US$ 4 bilhões para companhias aéreas da América Latina neste ano

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Iata afirma que, entre todos os setores econômicos, as aéreas são as mais prejudicadas Foto: Reprodução Iata afirma que, entre todos os setores econômicos, as aéreas são as mais prejudicadas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Iata (Associação Internacional de Transporte Aéreo, na sigla em inglês) apresentou estimativas de perdas financeiras de US$ 4 bilhões (quase R$ 20 bilhões) para as companhias aéreas da América Latina neste ano. Globalmente, o prejuízo deve chegar a US$ 84,3 bilhões em razão de medidas como o fechamento de fronteiras para tentar conter a pandemia do novo coronavírus.

O vice-presidente regional da Iata para as Américas, Peter Cerdá, fez um apelo para que protocolos de segurança sejam adotados rapidamente pelos governos e afirmou que as aeronaves já estão se adaptando na questão de segurança, para que, no mais tardar em julho, as operações possam voltar a ocorrer primeiramente em nível doméstico e, em no máximo três meses, internacional.

A avaliação é de que, entre todos os setores econômicos, as aéreas são as mais prejudicadas e, se a situação perdurar por mais tempo, muito mais companhias podem entrar com pedidos de recuperação judicial. “Hoje, Ásia e Europa estão abrindo pouco a pouco, ao contrário do que está ocorrendo na América Latina, epicentro da pandemia. Há quatro meses, o setor está praticamente parado. É uma tremenda desvantagem não só para o setor, mas para a economia dos países”, disse o representante da Iata.

Ele também alertou para o fato de que alguns governos da América Latina, como Colômbia, Chile, Panamá e Peru, ainda não agiram no sentido de oferecer suporte econômico às companhias aéreas.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Economia