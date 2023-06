Acontece Associação do Comércio e Indústria da Restinga realiza almoço com empresários para promover empreendimentos na região

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2023

Empresários foram recebidos pela presidente da associação, Aline Colombo, e pelo prefeito Sebastião Melo. Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

A Associação do Comércio e Indústria da Restinga (ACIR) realizou na terça-feira (6) uma reunião-almoço com empresários de Porto Alegre para apresentar os benefícios e as facilidades de investir na região. No dia 29 de maio, a Prefeitura lançou um edital para a venda de 50 terrenos no Distrito Industrial da Restinga, no extremo sul da capital. O encontro, que aconteceu na sede da ACIR, contou com as presenças do prefeito Sebastião Melo e do Secretário Municipal de Administração e Patrimônio André Barbosa.

O certame está previsto para o dia 30 de junho, às 9h, através do Portal de Compras Públicas. Cada lote tem 2 mil metros quadrados, e os valores irão de R$ 160 mil até R$ 1 milhão. A expectativa é arrecadar R$ 13,5 milhões com as vendas. Podem participar do leilão pessoas físicas ou jurídicas com negócios já instalados no Parque Industrial e novos empreendedores das áreas de indústria, logística e comércio. Os pagamentos poderão ser feitos em até 120 parcelas.

Para o prefeito Sebastião Melo, a Restinga vem multiplicando conquistas nos últimos anos, e a venda destes espaços do patrimônio público deve acelerar ainda mais o desenvolvimento da região. “A maior parte dos interessados já atua na região e quer ampliar seus negócios por aqui, o que é um bom indicativo. E as novas empresas também serão muito bem-vindas”, afirmou.



A presidente da ACIR, Aline Colombo, destacou o trabalho desenvolvido pela associação para o crescimento da localidade: “Trabalhamos para o crescimento e proteção dos empresários que aqui empreendem. A venda desses lotes vai ajudar a gerar riqueza, trabalho e renda para comunidade”. O montante arrecadado será destinado a um fundo patrimonial para a manutenção de imóveis administrados pelo município.

