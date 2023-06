Acontece Nova comodoria assume liderança do Clube dos Jangadeiros

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2023

Nova gestão assume o compromisso de liderar o clube em busca de excelência e desenvolvimento para os próximos dois anos Foto: Divulgação Nova gestão assume o compromisso de liderar o clube em busca de excelência e desenvolvimento para os próximos dois anos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Na noite desta segunda-feira (05) aconteceu a posse formal da nova gestão do Clube dos Jangadeiros para o biênio 2023/2025. A cerimônia de posse foi realizada nas dependências do clube e reuniu convidados, associados e membros da última gestão do clube.

A ocasião foi marcada por discursos inspiradores e pelo compromisso renovado de promover o crescimento e modernização de todas as áreas do clube. Em breve fala, o novo comodoro, Cristiano Tatsch, disse que “a nova gestão estará focada em aprimorar procedimentos, oferecer um serviço de excelência aos sócios e buscar novas fontes de recursos para impulsionar o desenvolvimento do clube, processo que já vem sendo executado”, destacou.

A Comodoria do Jangadeiros para o biênio 2023/2025 é composta por:

Cristiano Tatsch – Comodoro. Possui graduação e mestrado em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Foi presidente da extinta Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações (CRT), secretário municipal da Fazenda de Porto Alegre, além de secretário estadual do Planejamento e Desenvolvimento Econômico do RS.

No Jangadeiros, exerceu o cargo de Comodoro entre 2004 e 2006. Foi Vice-Comodoro de Desenvolvimento e Marketing entre 2010 e 2014, membro do Conselho de Ética entre 2021 e 2023 e membro do Conselho Deliberativo entre 2004 e 2023. É ex-proprietário dos veleiros Vai no Vento e Fullia e, atualmente, é o comandante da Lancha Barato.

Aleksander Sagebin de Vasconcellos – Vice-Comodoro de Esportes. Comerciante, economista e profissional em consultoria veicular, é proprietário-ilha e membro do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal do clube, além da Comissão de Licitação junto ao Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). Foi membro do Conselho Eleitoral até 2022. Já foi campeão nacional e capitão da flotilha na classe Hobie Cat 16 registra participação em campeonato mundial e é velejador da classe Oceano.

Henrique Milano Bergallo – Vice-Comodoro Administrativo. Sócio do Clube dos Jangadeiros desde a infância, Kike Bergallo é engenheiro civil, empresário na área da engenharia e sócio da LS Engenharia LTDA. Proprietário-ilha desde 1990, foi velejador de competição nas classes Pinguim e Snipe e, atualmente, se dedica ao Wingfoil e ao Kitefoil.

Hilton Landgraf Piccolo – Vice-Comodoro de Obras e Patrimônio. Engenheiro químico aposentado pela Petrobras, iniciou na vela nos anos 1970, na classe Pinguim, onde foi campeão estadual, sul-americano e mundial júnior. Sócio laureado, exerceu em duas ocasiões o cargo de Vice-Comodoro Esportivo do Jangadeiros. Atualmente, se dedica à prática do kitesurf.

João Pedro Wolff – Vice-Comodoro de Marketing e Desenvolvimento. Profissional com vasta experiência em gestão nos setores automotivo e hidroviário, Wolff é gestor de operações na Catsul, do Grupo Ouro e Prata. É engenheiro mecânico e pós-graduado em Gestão Empresarial pela Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Como cruzeirista, destaca a travessia do Atlântico Norte e a subida até Salvador, na Bahia. Comandante do veleiro Lampejo, é navegador frequente no Guaíba e na Lagoa dos Patos.

