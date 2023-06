Acontece Governo do Estado lança 2ª edição do prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2023

Cerimônia de lançamento contou com a presença de diversas autoridades e veículos de imprensa. Foto: Leandro Souza/Ascom Sema Foto: Leandro Souza/Ascom Sema

O Governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), lançou, nesta quarta-feira (6), o prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2023.

Com o tema “Inovação ambiental no presente para o futuro”, a premiação busca valorizar os trabalhos jornalísticos que apresentem iniciativas inovadoras e ambientalmente positivas na geração de benefícios para as atuais e futuras gerações.

Durante o lançamento, a secretária da Sema, Marjorie Kauffmann, afirmou que a comunicação é um dos pilares da nova gestão, e que o prêmio torna-se importante para incentivar o bom jornalismo e difundir as boas práticas ambientais. “Embora tenhamos pautas específicas voltadas às mudanças climáticas, ao saneamento e à inovação ambiental, a comunicação é fundamental para que possamos ter o reconhecimento das ações realizadas no Estado.”

O presidente da Fepam, Renato Chagas, também participou do lançamento, além da secretária de Comunicação Tânia Moreira, que ressaltou a relevância da iniciativa. “O prêmio contribui para a conscientização das pessoas em ações de cuidado com o meio ambiente, na medida em que a publicização de boas práticas sejam incentivadas. Precisamos da contribuição da imprensa para a divulgação deste prêmio e, dessa forma, promover o desenvolvimento sustentável do nosso Estado”, disse a titular da pasta.

Podem se inscrever os profissionais com trabalhos publicados em veículos de imprensa com sede no RS, e estudantes de jornalismo que tenham trabalhos divulgados em canais oficiais da instituição de ensino. As publicações devem estar compreendidas entre os dias 1º de janeiro de 2022 a 30 de agosto de 2023.

As inscrições acontecem de 1º de julho a 31 de agosto de 2023. A premiação será distribuída da seguinte forma:

Troféu Roessler: R$ 6mil

Troféu Lutzenberger: R$ 4mil

Troféu Magda Renner: R$ 2mil

Neste ano, os finalistas da categoria Jornalismo Universitário também receberão premiações em dinheiro, sendo R$ 700 para o 1º lugar, R$ 600 para o segundo lugar e R$ 500 para o 3º lugar. O tema Inovação ambiental no presente para o futuro será subdividido por microtemas:

-Mitigação das emissões de Gases de Efeito Estufa;

-Agropecuária de baixo carbono;

-Energia limpa e renovável;

-Proteção das espécies nativas do RS;

-Geoparques;

-Educação Ambiental;

-Gestão de resíduos;

-Enfrentamento da estiagem;

-Gestão das águas na recuperação dos rios e nascentes.

As produções podem ser inscritas nas categorias Jornalismo Impresso, Webjornalismo, Fotojornalismo, Radiojornalismo/Podcast, Telejornalismo ou Jornalismo Universitário. Mais informações estão disponíveis no site da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura.

