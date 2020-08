O sistema está disponível em todas as lojas e áreas comuns do local. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA)

A Ascomepc (Associação do Comércio do Mercado Público Central) concluiu mais uma melhoria no prédio histórico localizado no Centro de Porto Alegre. Nesta semana, foi entregue o sistema de luzes de emergência, que está disponível em todas as lojas e áreas comuns do local.

O sistema, que integra as necessidades apontadas no PPCI (Plano de Prevenção Contra Incêndio), custou R$ 150 mil, com a instalação de 478 pontos de luz de emergência, 377 luminárias e quatro centrais. A previsão inicial da associação era entregar os equipamentos há algumas semanas. No entanto, um problema no quadro de luz atrasou o cronograma.

“Temos respeito pelas pessoas que trabalham e frequentam o Mercado, mesmo com notícias tão ruins, não iríamos deixar de cumprir o que prometemos à população, ao Ministério Público e ao município. Nossa parte sempre fizemos”, ressaltou a presidente da Ascomepc, Adriana Kauer.