Penitenciária Estadual de Sapucaia do Sul será inaugurada nesta sexta

A nova unidade tem 600 vagas masculinas no regime fechado. (Foto: Divulgação)

A nova unidade tem 600 vagas masculinas no regime fechado

O governador Eduardo Leite e o secretário da Administração Penitenciária do RS, Cesar Faccioli, inauguram, no fim da manhã desta sexta-feira (28), a PESS (Penitenciária Estadual de Sapucaia do Sul).

Na ocasião, também haverá a entrega de um ônibus tático para uso do Grupo de Ações Especiais da Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários). A cerimônia está marcada para as 11h.

A nova unidade tem 600 vagas masculinas no regime fechado. Esse é o terceiro presídio viabilizado pelo Programa de Aproveitamento e Gestão dos Imóveis. A construção da PESS foi realizada pela empresa Verdi Sistemas Construtivos, que, em permuta, recebeu o terreno do antigo Ginásio da Brigada Militar, em Porto Alegre, cujo valor é de R$ 44,3 milhões. A obra começou em janeiro de 2019.

A nova unidade prisional será utilizada como uma Central de Triagem, vinculada à área de competência da Vara de Execuções Criminais de Novo Hamburgo e Litoral Norte.