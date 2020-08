Um asteroide do tamanho de um carro ficou muito próximo da Terra no último final de semana. No domingo, o 2020 QG passou a cerca de 2,95 quilômetros de distância do nosso planeta – o mais perto que um asteroide ficou sem causar maiores problemas, como uma colisão, segundo o Observatório Astronômico da Itália.

Mesmo se ele tivesse colidido com a Terra, nada de grave teria acontecido. Com um tamanho entre 2 e 5,5 metros, o asteroide dificilmente chegaria intacto ao chão terrestre e explodiria na atmosfera, o que faria com que apenas pequenos pedaços caíssem por aqui.

O asteroide foi identificado somente seis horas depois de sua passagem próxima à Terra, pelo Observatório Palomar, na Califórnia, Estados Unidos.

Tony Dunn, criador de um site focado no espaço, divulgou em seu perfil no Twitter uma animação que pode ajudar a entender melhor a viagem do asteroide. “Ele passou com uma distância menor do que 1/4 do diâmetro da Terra”, explicou Dunn no tuite.

O que preocupa os cientistas, apesar de o asteroide não parecer exatamente perigoso, é o desconhecimento de algo capaz de passar tão perto assim do planeta.

Em entrevista ao site americano Business Insider, o diretor do braço da Nasa que estuda objetos na Terra, Paul Chodas, afirmou que “o asteroide se aproximou sem ser detectado”. “Não vimos ele vindo”, explicou.

No fim das contas, tudo deu certo – e não passou de uma descoberta valiosa para os cientistas.

Ameaça

Viajando a quase 12,3 quilômetros por segundo – um pouco mais lento do que a média, observou Chodas –, o 2020 QG foi registrado pela primeira vez como apenas uma longa sequência em uma imagem de câmera de campo amplo tirada pelo telescópio Zwicky Transient Facility. A imagem foi obtida seis horas após o ponto de aproximação mais próximo, quando o asteroide estava se afastando da Terra. Um telescópio de levantamento do céu financiado pela National Science Foundation e pela Nasa, o Zwicky Transient Facility está baseado no Observatório do Monte Palomar, da Caltech, no condado de San Diego. O programa de observações de objetos próximos à Terra da Nasa financia o processamento de dados para detecções desses corpos.

O 2020 QG entra nos livros de registros como o asteroide não impactante conhecido mais próximo. Muitos asteroides muito pequenos impactam nosso planeta todos os anos, mas apenas alguns foram realmente detectados no espaço algumas horas antes de atingir a Terra. Em média, um asteroide do tamanho do 2020 QG passa tão perto apenas algumas vezes por ano.