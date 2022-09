Mundo Astronauta italiana come inseto e incentiva seguidores no TikTok

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Samantha Cristoforetti apareceu em um vídeo no TikTok comendo um alimento feito com insetos. (Foto: Twitter/Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A astronauta italiana Samantha Cristoforetti, de 45 anos, apareceu em um vídeo no TikTok comendo um alimento feito com insetos e explicando aos seus seguidores os benefícios do consumo. “Você sabia que mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo comem insetos? Em muitos países, os insetos são consumidos e alimentados com animais de fazenda há séculos. Algumas espécies são até consideradas iguarias”, disse ela em um vídeo no TikTok.

A publicação provocou um debate entre seus seguidores, além de diversas críticas. O assunto tornou-se um dos mais comentados no Twitter. “Uma nova fronteira da comida”, diz AstroSam, que descarta uma barrinha de grilo e mirtilo.

Segundo a astronauta da Estação Espacial Internacional (ISS), “se tratados com segurança e com respeito ao seu bem-estar, os insetos podem ser uma fonte alimentar ecologicamente sustentável rica em nutrientes”.

“Na Europa, grilos, minhocas e gafanhotos são considerados novos alimentos que podem ser consumidos. Por exemplo, esta barra de mirtilo é feita com farinha de grilo. Por que você às vezes não experimenta insetos também? Eles são bons para você e para o planeta”, concluiu.

TikTok no espaço

A astronauta profissional italiana também foi a primeira a usar o TikTok no espaço. Em um vídeo, Samantha Cristoforetti contou como foi o lançamento da espaçonave Freedom, da SpaceX, apresentando os dois indicadores zero-g da missão, uma tartaruga de pelúcia chamada Zippy e um macaco de pelúcia chamado Etta. A astronauta chegou a Estação Espacial Internacional (ISS) com a missão Crew-4 no dia 27 de abril e permanecerá em missão por seis meses.

Em abril, quando foi criado o perfil no TikTok da profissional, já haviam mais de 150 mil seguidores. Antes do lançamento, ela já produzia conteúdo sobre curiosidades da vida de astronauta, mostrando comida espacial, como os astronautas fazem atividade física e vão ao banheiro. Além disso, Samantha foi a primeira astronauta a manter um blog contando sobre seu treinamento e primeiro voo, entre 2014 e 2015.

Fora dos meios digitais, Samantha Cristoforetti foi a primeira mulher italiana a ir em uma viagem espacial, a primeira a preparar café no espaço e bateu o recorde de permanência de um astronauta europeu em missão na época, ficando em órbita por 199 dias. Seu recorde foi quebrado apenas em 2020 pelo francês Thomas Pesquet. O lançamento da Crew-4 é o segundo voo espacial da astronauta.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo