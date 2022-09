Esporte Jogo do Inter e Corinthians feminino supera renda de quase 70% dos jogos do Brasileirão deste ano

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2022

Final do campeonato teve maior público e renda em uma partida de futebol feminino na América do Sul. (Foto: Staff Images Woman/CBF)

Além de marcar a conquista do quarto título do Corinthians no Brasileirão Feminino, a vitória sobre o Internacional, por 4 a 1, serviu para a quebra de dois recordes: maior público e renda em uma partida de futebol feminino na América do Sul. Esses números foram muito celebrados pela Fiel e os fãs do futebol feminino. No entanto, o que poucos sabem é que os números superam de muitos times da Série A do Campeonato Brasileiro masculino.

Na decisão, estiveram presentes 41.070 torcedores, que garantiram a renda de R$ 900.981,00 aos cofres corinthianos. Mesmo estando abaixo do um milhão de reais, esse valor é superior ao arrecadado em 187 partidas do Brasileirão Masculino, segundo levantamento do jornalista Eduardo Lucizano.

Até esse momento, já foram disputadas 270 partidas válidas pelo Brasileirão 2022 e diversos clubes não conseguiram superar a renda obtida pelas Brabas. Um exemplo disso é o Santos. O rival do Corinthians já foi mandante em 13 ocasiões e apenas um teve renda superior a R$ 900.981,00. No caso, foi o empate com o Ceará, por 0 a 0, que teve renda bruta de R$ 1.038.325,00. Assim, a final do Corinthians Feminino arrecadou mais que 69,25% dos jogos do Brasileirão Masculino.

Marca histórica também para o futebol feminino do Inter. Há uma semana, foi a vez da torcida colorada tomar as arquibancadas do Beira-Rio na partida de ida da final do Brasileirão A1. Ao todo, 36.330 pessoas apoiaram as Gurias no empate de 1 a 1 com o Corinthians. Na ocasião, bateram o recorde de público em uma partida de futebol feminino no Brasil e ainda deram exemplo de solidariedade, doando um total de 27 toneladas de alimentos, maior montante já arrecadado pelo Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul.

Milene e Duda convocadas

A técnica Pia Sundhage anunciou a convocação da Seleção Brasileira Feminina para a Data FIFA de outubro, compreendida entre os próximos dias 3 e 11. Entre as atletas chamadas estão a meio-campista Duda Sampaio e a atacante Millene Fernandes, do Inter (Gurias Coloradas).

Em 2022, Duda é um nome recorrente nas convocações de Pia Sundhage. Até aqui, a camisa 10 do Internacional anotou 11 assistências e 4 gols no Brasileirão. Pela Canarinho, Sampaio venceu a Copa América deste ano, quando foi a 12º jogadora da equipe. Já Millene estava na primeira convocação de Pia, em agosto de 2019, e agora volta à Seleção depois três temporadas. Atacante destaque na campanha das Gurias, Millene é a artilheira colorada no Nacional A1, com 8 gols marcados.

