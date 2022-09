Saúde Como emagrecer de vez: 3 táticas para perder gordura sem sofrer

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Aprenda a driblar a fome, o cansaço e a estagnação. (Foto: Shutterstock/Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Saber como emagrecer de vez é fundamental para evitar o temido – e, infelizmente, famoso – efeito sanfona. O sujeito corta calorias de uma hora para a outra, se empenha em realizar exercícios físicos intensos e consegue perder gordura. Mas, após atingir o objetivo inicial, volta para o estilo de vida anterior e engorda novamente.

É comum que isso aconteça com as pessoas que seguem planos agressivos de perda de gordura corporal. Por isso, é cada vez maior o número de indivíduos interessados em descobrir como emagrecer de vez, sem sofrimento.

Primeiro, é importante entender que, para o organismo eliminar o excesso de gordura, é necessário se manter em déficit calórico. Ou seja, gastar mais energia do que se consome. Mas, existem também outras atitudes que podem facilitar a jornada de quem pretende perder peso.

Dessa maneira, com a ajuda do treinador e assessor esportivo, Leandro Twin, separamos três táticas simples para perder gordura de maneira eficiente e sem sofrimento. Descubra, finalmente, como emagrecer de vez.

1. Não tenha medo de carboidratos – Muitas pessoas que querem emagrecer acabam cortando os carboidratos da dieta. No entanto, manter uma alimentação equilibrada, com todos os nutrientes, é mais eficiente para o processo de perda de gordura. Afinal, desde que as calorias sejam as mesmas, a presença de carboidratos fará com que corpo tenha mais energia para treinar.

“Ao começar uma dieta com mais ou menos 2g/kg de proteína, 2g/kg de carboidrato e 1g/kg de gordura (macronutrientes para iniciar) você tem a presença do carboidrato, que gera queima de gordura com muito mais controle de apetite”, comenta Twin.

2. Cafeína pode ajudar – “Em casos da fome aparecer, é possível usar algo que ajude a controlar, como, por exemplo, a cafeína. Cápsulas de 100mg a 420mg vão muito bem em períodos que você tiver fome, com exceção próximo da hora do seu sono”, diz.

3. Não queime a largada no aeróbico – Fazer horas e horas de exercício aeróbico pode ser um verdadeiro tiro no pé. A tendência é que seu organismo se acostume com o estimulo e desacelere o metabolismo, dificultando o emagrecimento. Por isso, a recomendação é progredir aos poucos. “Por exemplo: 1h por semana e nas seguintes mais 1h”, finaliza Twin.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde