Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2022

Buraco negro mais próximo da Terra. (Foto: International Gemini Observatory)

Astrônomos anunciaram que descobriram o buraco negro mais próximo conhecido. É um dos grandes, uma concha de vazio escancarado, 10 vezes mais massiva que o sol, orbitando tão longe de sua própria estrela quanto a Terra está da nossa.

Não se preocupe, no entanto: este buraco negro está a 1,6 mil anos-luz de distância, na constelação de Ophiuchus; o outro buraco negro conhecido mais próximo fica a cerca de 3 mil anos-luz de distância, na constelação de Monoceros.

O que diferencia esse novo buraco negro dos cerca de 20 outros já identificados em nossa galáxia, Via Láctea, além de sua proximidade, é que ele não está fazendo nada – não está atraindo a estrela próxima para sua destruição, não está consumindo gravitacionalmente tudo nas proximidades. Em vez disso, o buraco negro está adormecido, um assassino silencioso esperando que as correntes do espaço o alimentem.

Os buracos negros são objetos tão densos que, de acordo com a teoria da relatividade geral de (Albert) Einstein, nem mesmo a luz pode escapar deles. Isso os torna os fenômenos mais intrigantes e violentos da natureza; quando se alimentam, podem se tornar os objetos mais brilhantes do universo, pois gases, poeira e estrelas ainda menores são rasgados e aquecidos até a incandescência, expelindo energia à medida que se aproximam dos portões da eternidade.

Quase todas as galáxias têm um buraco negro supermassivo, milhões ou bilhões de vezes mais massivo que o Sol; os cientistas não têm certeza de onde eles vêm. Pensa-se que buracos negros menores se formam a partir de estrelas massivas que chegaram ao fim de suas vidas termonucleares e entraram em colapso. Provavelmente existem milhões de buracos negros na Via Láctea. Eles normalmente se dão a conhecer pelos raios X que expelem enquanto retiram o gás de seus companheiros em sistemas de estrelas duplas.

Mas e os buracos adormecidos, aqueles que atualmente não estão tossindo fogo? Kareem El-Badry, astrofísico do Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, procura esses demônios ocultos há quatro anos. Ele encontrou esse buraco negro examinando dados da espaçonave GAIA da Agência Espacial Europeia, que rastreia com precisão requintada as posições, os movimentos e outras propriedades de milhões de estrelas na Via Láctea.

El-Badry e sua equipe detectaram uma estrela, virtualmente idêntica ao nosso Sol, que tremia estranhamente, como se estivesse sob a influência gravitacional de um companheiro invisível. Para investigar mais, os pesquisadores comandaram o telescópio Gemini North no topo de Mauna Kea, no Havaí, que poderia medir a velocidade e o período dessa oscilação e, assim, determinar as massas relativas dos objetos envolvidos. A técnica é idêntica ao processo pelo qual os astrônomos analisam as oscilações das estrelas para detectar a presença de exoplanetas em órbita – exceto que, desta vez, a pedreira era muito maior.

Seus resultados e cálculos subsequentes foram consistentes com um buraco negro de 10 massas solares, sendo circundado por uma estrela semelhante à nossa. Deram-lhe o nome de Gaia BH1.

“Pegue o sistema solar, coloque um buraco negro onde está o sol e o sol onde está a Terra, e você obtém esse sistema”, disse El-Badry em um comunicado à imprensa do Laboratório Infravermelho e Ótico Nacional (National Optical and InfraRed Laboratory, em inglês) que administra o telescópio Gemini North.

“Este é o buraco negro mais próximo conhecido por um fator de três, e a sua descoberta sugere a existência de uma população considerável de buracos negros adormecidos em binários”, escreveram ele e seus coautores em um artigo publicado na quarta-feira no Monthly Notices of a Royal Astronomical Society.

Os astrônomos disseram que a nova descoberta levantou questões sobre seu suposto conhecimento de como esses sistemas estelares binários evoluíram. O progenitor desse buraco negro deve ter sido uma estrela de cerca de 20 massas solares. De acordo com as principais teorias, a morte da estrela e a subsequente formação do buraco negro teriam envolvido uma explosão de supernova e outros processos que teriam perturbado severamente a outra estrela menor do sistema. Então, por que a outra estrela parece tão normal?

“Isso levanta muitas questões sobre como esse sistema binário foi formado”, disse El-Badry no comunicado à imprensa, “assim como quantos desses buracos negros adormecidos existem por aí”.

