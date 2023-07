Grêmio Atacante do Grêmio Júlia Martins é convocada para a Seleção Brasileira Sub-17

25 de julho de 2023

Atleta integra a lista dos 26 nomes chamados pela técnica Simone Jatobá

Mais uma vez, a atacante das Gurias Gremistas Júlia Martins integra a lista de convocadas para a Seleção Brasileira Feminina Sub-17.

A técnica Simone Jatobá divulgou nesta segunda-feira (24) a relação com 26 jogadoras que participaram de um período de treinamentos entre os dias 1º e 11 de agosto, na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

A convocação é focada no Sul-Americano, que acontecerá no primeiro semestre do próximo ano. Júlia Martins Araújo tem 15 anos e ingressou na equipe Sub-20 das Gurias Gremistas neste ano após se destacar na Escola do Grêmio.

A atleta, nascida em Marabá/PA, chegou ao Clube aos 13 anos de idade, na Escola de Futebol por meio de uma escola conveniada do Maranhão e desde lá é destaque das categorias por quais passa.

Atacante do Grêmio Júlia Martins é convocada para a Seleção Brasileira Sub-17

