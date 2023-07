Grêmio Flamengo tem dois desfalques para a partida contra o Grêmio pela Copa do Brasil

25 de julho de 2023

Erick Pulgar e Gerson desfalcam o Flamengo em jogo contra o Grêmio nesta quarta-feira (26)

Atual campeão da Copa do Brasil, o Flamengo se prepara para enfrentar o Grêmio, na quarta-feira (26), pelo jogo de ida das semifinais do torneio mata-mata. Para a partida em Porto Alegre, o clube carioca tem dois desfalques confirmados.

Isso acontece por causa que Erick Pulgar ainda se recupera de uma lesão no bíceps femoral da coxa direita. Desse modo, o jogador ainda não participou das últimas atividades do elenco rubro-negro. Além disso, Gerson está suspenso depois de ter sido expulso no jogo de volta das oitavas de final diante do Athletico-PR.

Mesmo assim, o técnico Jorge Sampaoli terá todos os jogadores à disposição para o primeiro embate diante do Grêmio. O treinador, inclusive, definirá o time titular que entra em campo contra a equipe de Renato Gaúcho em treino a ser realizado nesta terça-feira (25).

