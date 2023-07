Inter Em treino, centroavante do Inter faz trabalhos especiais após desgaste

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2023

O equatoriano Enner Valencia correu no gramado no momento em que os companheiros aqueciam Foto: Ricardo Duarte/Inter O equatoriano correu no gramado no momento em que os companheiros aqueciam. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Na manhã desta terça-feira (25), o Inter voltou aos treinamentos visando o confronto contra o Cuiabá, no sábado (29), pelo Brasileirão. O técnico Eduardo Coudet comandou o time no CT Parque Gigante. Nas atividades, Enner Valencia esteve presente, mas fez um trabalho diferente dos seus companheiros.

O camisa 13 correu no gramado no momento em que os grupo colorado estava aquecendo. Após algumas voltas, o atleta retornou ao vestiário. O centroavante sentiu um desgaste maior e está sendo monitorado pelo departamento médico, mas não preocupa para as próximas partidas.

Coudet permitiu o acesso da imprensa apenas nos primeiros minutos. Foi possível acompanhar os jogadores aprimorando a troca de passes. Após isso, os jogadores foram divididos em três equipes e apenas poderiam tocar na bola uma única vez. O grupo de jogadores que perdia pagava cinco flexões.

Mauricio e Pedro Henrique voltaram a participar dos treinamentos. Ambos foram liberados pelo departamento médico após lesões nas coxas esquerda e direita, respectivamente.

O Inter volta aos trabalhos na manhã desta quarta-feira (26). A partida com o Cuiabá, válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputada no sábado (29), às 16h, no estádio Beira-Rio.

