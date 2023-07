Inter Folha salarial do Inter está em quase R$ 11 milhões mensais

O valor está entre R$ 10,7 milhões até R$ 10,8 milhões aproximadamente Foto: S.C. Internacional

Depois das contratações desta janela de transferências, o Inter está com a sua folha salarial em quase R$ 11 milhões mensais. As informações estão sendo passadas pela direção colorada aos jornalistas.

O valor divulgado é que o custo mensal da folha, entre salário, direitos de imagem e contando os impostos, está entre R$ 10,7 milhões até R$ 10,8 milhões aproximadamente. As informações são do jornalista João Batista Filho.

Existe uma variação no valor todo mês por conta da cotação do dólar. A legislação brasileira obriga todo o trabalhador a receber na moeda do Brasil. Praticamente todos os estrangeiros recebem um valor correspondente ao acertado em dólar.

Estes valores são apenas com os salários dos jogadores. A comissão técnica do Coudet somados recebem perto de R$ 1 milhão mensais. Em 2022, o clube gaúcho divulgou que investiu R$ 309 milhões apenas no departamento de futebol.

