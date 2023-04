Um dos desfalques do Grêmio na partida contra o ABC foi Everton Galdino. O jogador utilizou um spray nasal antes do jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O clube temeu que poderia aparecer no exame de doping realizado antes da partida. O atleta será multado pela diretoria.

Dentro de vestiário, Galdino pediu desculpas para a comissão técnica e companheiros. A diretoria gremista confirmou que irá descontar a multa no salário do jogador. O tricolor gaúcho não informou o valor do desconto.

O Grêmio decidiu pela retirada do jogador do banco de reservas já no estádio Frasqueirão. O remédio que o atacante usou não estava nas prescrições do clube. O spray nasal utilizado é considerado doping.