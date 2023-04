A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou quem comandará a partida entre Fortaleza e Inter, neste sábado (15), às 18h30min, na Arena Castelão. Se trata da árbitra Edina Batista. Ela será auxiliada por outra duas mulheres: Neuza Back e Fabrini Costa. O trio é paulista e do quadro Fifa.

O VAR, também de São Paulo, ficará com Rodrigo Guarizo do Amaral. Auxiliado por Frederico Villarinho, de Minas Gerais, e Philip Benett, do Rio de Janeiro, também estarão na cabine.

Conheça o trio

Edina Alves Batista é árbitra de futebol e educadora física. Atualmente, pertence ao quadro de árbitros da FPF, CBF, Conmebol e Fifa. É a árbitra com mais jogos na história da Série A do Campeonato Brasileiro. Edina faz parte do quadro de arbitragem da CBF desde 2007, e da entidade máxima do futebol desde 2016.

Neuza Back é uma árbitra-assistente de futebol e educadora física. Atualmente, pertence ao quadro de árbitros da FPF, CBF, Conmebol e Fifa. Está na Fifa desde 2014.

Fabrini Costa árbitra-assistente de futebol. Atualmente, pertence ao quadro de árbitros da FPF, CBF, Conmebol e Fifa.