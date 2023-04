Rio Grande do Sul Governo gaúcho recebe viaturas da União para reforçar a segurança pública do Estado

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2023

Foram entregues 31 viaturas, nove drones e 90 pistolas, além de capacetes balísticos e coletes. Foto: Maurício Tonetto/Secom Foram entregues 31 viaturas, nove drones e 90 pistolas, além de capacetes balísticos e coletes. (Foto: Maurício Tonetto/Secom) Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governo gaúcho recebeu, nesta sexta-feira (14), por parte do governo federal, de 31 viaturas, nove drones e 90 pistolas, além de capacetes balísticos e coletes. Os novos equipamentos vão ser utilizados pelas polícias gaúchas. O Pronasci (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania) prevê ações de assistência técnica e financeira para a segurança.

O evento ocorreu na Base de Operações Aéreas da Polícia Rodoviária Federal, em Porto Alegre, e contou com a presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. No encontro, também foi realizado o lançamento da etapa gaúcha do Pronasci. Acompanhando o governador Eduardo Leite, estavam o secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, e o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Luiz Henrique Viana.

“O tema da segurança pública é transversal e complexo, exigindo essa integração. Estas viaturas se somam ao reforço de mais de 2,5 mil viaturas adquiridas pelo governo gaúcho nos últimos anos, qualificando a estrutura no combate à criminalidade”, disse o governador.

Segurança da mulher

Parte dos equipamentos entregues no encontro vão ser utilizados pela segurança do Estado em ações no combate à violência contra a mulher. Durante o ato, Dino adiantou também que o Rio Grande do Sul deve receber uma unidade da Casa da Mulher Brasileira, que integra em um só espaço serviços especializados para atendimento a diversas formas de violência contra as mulheres.

2023-04-14