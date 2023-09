Inter Atacante do Inter Pedro Henrique tem fratura no braço esquerdo e passa por cirurgia

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2023

Atacante deixou a partida com uma tipoia e revelou que estava com muitas dores Foto: Reprodução/Instagram Atacante deixou a partida com uma tipoia e revelou que estava com muitas dores (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Após a partida contra o Goiás, o Inter teve uma preocupação importante para os próximos dias. O atacante Pedro Henrique teve uma fratura no braço esquerdo constatada. A lesão foi confirmada pelo Inter e pelo jogador em suas redes sociais.

O atleta precisou passar por cirurgia para colocação de uma placa e deve ficar um mês fora. Assim, ele será desfalque pelo menos no primeiro jogo da semifinal da Libertadores da América. O clube gaúcho não informou o tempo de recuperação.

O jogador entrou em campo aos 35 minutos da etapa final no lugar do Wanderson. Ao deixar o vestiário, ele estava com uma tipoia no braço e relatava bastante dor no local do choque.

Veja o comunicado de Pedro Henrique

