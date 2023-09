Grêmio “Essa camisa aqui pesa muito”, diz goleiro do Grêmio em sua estreia no clube

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2023

Goleiro (foto) substituiu Gabriel Grando e não sofreu gol durante a partida Foto: Lucas Uebel/Grêmio Goleiro substituiu Gabriel Grando e não sofreu gol durante a partida (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A vitória do Grêmio marcou a estreia do goleiro Caíque. Em sua primeira partida, o jogador deixou uma boa impressão para os torcedores. O goleiro substituiu Gabriel Grando e não sofreu gol durante a partida. Além disso, o clube gaúcho não toma gol há duas partidas na competição nacional.

Um mês após ser anunciado pelo clube, o goleiro recebeu a sua primeira oportunidade. Embora não tenha sido exigido muitas vezes, foi importante no começo do jogo, ao defender chute de Rikelme.

“Não tem o que falar direito. Essa camisa aqui pesa muito, é o Grêmio. Fico muito feliz dessa oportunidade de estar aqui, estrear em casa com a vitória. Me expresso muito quando meus companheiros fazem gol, é meu jeito de ser. É dar continuidade ao trabalho, aproveitar um momento único aqui no Grêmio, um momento único na minha vida. Tenho certeza que vou poder ajudar da melhor forma possível”, disse o goleiro.

O técnico Renato Portaluppi comentou sobre a estreia do goleiro. Ele explicou a necessidade que o clube tinha em contratar um novo goleiro. Quando a direção acertou com Caíque, o Grêmio tinha negociado Adriel e Brenno.

“Estávamos observando ele. Havia até conversado com ele aqui no estadual quando jogava no Ypiranga. Foi muito bem durante o campeonato e foi no último dia que poderíamos contratar. É um jogador que a gente gosta, dá uma tranquilidade para ele”, disse o treinador.

