Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2023

O Inter está descontente com a arbitragem brasileira. A direção do clube gaúcho aproveitará o recesso do Campeonato Brasileiro em razão da data Fifa para se encontrar com representantes da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Para os colorados, o clube vem sendo prejudicado por algumas decisões da arbitragem na competição de pontos corridos.

Na partida contra o Goiás, o Colorado ficou descontente com a arbitragem. O principal motivo de contestação está no lance no qual Enner Valencia cai na área após carrinho de Bruno Melo. Os gaúchos ainda citam que houve erros diante de Fortaleza e Bragantino.

O clube gaúcho já havia manifestado outros descontentamentos com a arbitragem e a CBF. Como aconteceu novamente, a diretoria colorada pede uma reunião para contestar os erros seguidos.

“Já fizemos várias reclamações formais. Se desse pênalti, poderia ser outro resultado. Eu vou pessoalmente à CBF. Não queremos ser prejudicados desta maneira”, disse Felipe Becker, vice de futebol do Inter.

